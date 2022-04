David Almandoz, ‘Pepe González’ de “AFHS” 2022, hace singular pedido a guionistas de la serie

El actor David Eduardo Almandoz Castro ya confirmó su participación en la novena temporada de la emblemática serie “Al fondo hay sitio”, la cual está próxima a iniciar su rodaje con varias caras nuevas, que darán que hablar en el desarrollo de la trama.

A propósito de la expectativa que ha generado esta nueva entrega de la serie y de la edición especial en la que el elenco disfrutó de una reunión para desayunar, el recordado ‘Pepe González’ sorprendió con algunas respuestas a los seguidores de la serie en la casilla de preguntas que habilitaron en la cuenta de Instagram de “AFHS”.

¿Cuál fue la petición de David Almandoz?

El artista reveló que desconoce el rumbo que tomará su personaje cinco años después de haber dejado de personificarlo.

Sin embargo, Almandoz acotó que de lo que sí está seguro es de que Pepe ya no será el mismo de antes, pues los años han pasado tanto para él como para el hijo de doña Nelly.

“Esta nueva etapa de “Al fondo hay sitio” no es la misma de antes, porque ya David, o sea, Pepe, también está más tío; entonces, ya no es el Pepe juerguero”, señaló el actor peruano.

Tras ello, comentó la peculiar solicitud que realizó a los guionistas de la serie. “Por ahí estaba conversando con uno de los guionistas. A ver si me ponían de repente para tomar té Sabú, porque no sé cómo voy a estar con la onda de la chela. Vamos a ver si rindo”, precisó entre risas.

Magdyel Ugaz emocionada por retomar su papel de Teresa

Magdyel Ugaz dio una entrevista exclusiva en enlace con “América hoy” este 25 de abril. Entre las declaraciones que brindó, la actriz se refirió a lo que ha significado reencontrarse con sus antiguos compañeros de elenco.

“Ha sido como volver al colegio, como el primer día de clases. Mi mamá me ha acompañado al aeropuerto, y me dio un abrazo y me deseó todo lo mejor”, comentó con gran emoción y nostalgia la popular ‘Tere’.