Amy Gutiérrez provocó una fuerte controversia después de asistir a una discoteca. Luego de que la ganadora de “La voz kids” 2014 se luciera acompañada y muy cariñosa con una joven, diversos medios especularon que sería su nueva pareja; sin embargo, la propia artista salió desmintirlo.

Ante estos reportes, la intérprete decidió salir a aclarar la situación y respondió fuertemente a aquellos que ya la han involucrado sentimentalmente a causa de la difusión del video.

¿Qué dijo Amy Gutiérrez sobre las imágenes?

Amy Gutiérrez se mostró muy incómoda debido a que no suele exponer detalles de su vida privada al público. Por dicha razón, aclaró quién era su compañía aquel día que visitó la discoteca.

“Hay un supuesto video donde aparezco en una discoteca besándome con otra chica. En primer lugar, esa chica es mi mejor amiga. Somos amigas desde primer grado, es mi hermana literal. Sí, le estoy dando un beso, pero en la mejilla. Yo no sé qué quieren ver de verdad ”, expuso.

Del mismo modo expresó su molestia contra los medios que han tergiversado el fondo de las imágenes: “Para la prensa, disculpen, pero lo voy a decir por última vez. Yo no suelo salir a aclarar rumores o información tergiversada, pero esto es totalmente falso”.

“Sigo pensando que el amor es libre, pero lo voy a decir una sola vez, no soy lesbiana ni bisexual . Así que no estén subiendo cosas falsas”, agregó.

El ‘ampay’ de Amy Gutiérrez

El video al que hace referencia Amy Gutiérrez fue difundido por el canal de espectáculos Instarándula, conducido por el influencer Samuel Suárez. El clip registra a la salsera en compañía de una jovencita.

Luego, se sugirió en diversos portales que la cantante de “Vamos a escapar” habría iniciado una nueva relación.

Amy Gutierrez se declaró pansexual

Como se recuerda, la cantante declaró abiertamente cuál es su orientación sexual y, durante una entrevista con La República, Amy Gutiérrez lo rectificó: “Eso es algo que lo voy a decir y lo voy a repetir hasta el final. Yo creo que el amor es libre”.

Sin embargo, ella está enfocada en su vida laboral: “Ahora mi mente no está pensando en explorar cosas, solo trabajar, hacer música y llevar para adelante mis proyectos”. Pese a esto, la artista “ no le cierra las puertas al amor jamás”: “Yo soy una persona que le encanta estar compartiendo con amigos, con la pareja, con la familia, con los tíos, con quienes sean importantes para mí. Yo creo que ahí hay amor”, afirmó.

Amy Gutiérrez revela que jamás perdonaría una infidelidad. Foto: Giuliana Castillo / URPI - LR

Amy Gutiérrez descarta enamorarse

Amy Gutiérrez dejó claro que el amor no es su prioridad y que su principal enfoque se encuentra en el desarrollo de su carrera musical. La salsera reveló en una entrevista que por el momento no desea enamorarse, sino que le gustaría incursionar en la composición e, incluso, en otros géneros aparte de la salsa.

“Tengo muchos objetivos por realizar este año, como grabar mi nuevo disco. El amor no es una prioridad, imagino que aparecerá en algún momento. (...) además, eso no se busca, aparecerá en algún momento. Yo me siento tranquila porque siempre tengo el amor de mi familia, de mi gente”, dijo a Trome.

La salsera está trabajando en su nuevo disco. Foto: Amy Gutiérrez/Instagram

Futbolista de la selección peruana coqueteo con Amy Gutiérrez

A mediados de marzo, Amy Gutiérrez confesó que un futbolista de la selección peruana coqueteó con ella un tiempo atrás. Esta revelación la hizo en una entrevista para el canal de YouTube de Christopher Gianotti.

“Solo diré que es de la selección”, comentó la salsera, dejando a la intriga la identidad sobre el jugador que intentó cortejarla.