¿Qué fue de la vida de Úrsula Boza, la popular ‘Mirada de tiburón’ de “Al fondo hay sitio”?

¿Cómo es su vida después de “Al fondo hay sitio”? Úrsula Boza es una artista que desde sus estudios universitarios tuvo muy en claro lo que quería hacer como profesional: dedicarse a la actuación. Es por ello que luego de estudiar tuvo oportunidad de darle vida a varios personajes en distintas producciones audiovisuales, pero, definitivamente, ninguno de ellos ha calado tanto como el de Claudia Zapata, que por todas sus interpretaciones causó grandes emociones en los seguidores de la famosa serie de Efraín Aguilar.

La popular ‘Mirada de tiburón’ hizo un personaje antagónico que inició como la amante de Miguel Ignacio de las Casas y acabó siendo la enemiga que más dolores de cabeza le causó a la familia Maldini. En este artículo, te contamos todos los detalles de lo que hizo la expareja de Christopher Gianotti antes y después de su gran baño de popularidad en la teleserie que está a puertas de regresar a las pantallas de América Televisión.

Trayectoria profesional de Úrsula Boza

Úrsula Carolina Boza Lujambio nació el 13 de febrero hace 38 años. La joven estudiante inició sus estudios en artes escénicas en el Teatro de la Universidad Católica (TUC) al salir del colegio. Desde ahí ha trabajado en varias teleseries y en algunos programas, pero su debut televisivo fue en la miniserie “Augusto Ferrando, de pura sangre” en el año 2005, con el papel de Julia en sus años mozos. Tres años después, presentaba el tiempo en el canal de Panamerica Televisión.

Ese mismo 2008 tuvo mucho éxito laboral al ingresar a trabajar a las producciones de “La pre” y “Graffiti” como Laly y Rita, respectivamente. Las series juveniles tuvieron gran acogida en su momento, pero ambas tuvieron una sola temporada, como se pronosticó al inicio de sus grabaciones. Un año más tarde el éxito tocó su puerta al pasar su casting para interpretar a Claudia Zapata en “Al fondo hay sitio”, teleserie que cuando empezó a grabar en el 2009 no pensó que estaría más de siete años en la pantalla chica.

Sobre su trayectoria en “AFHS”, la actriz acotó para la revista Cocktail Lifestyle: “Definitivamente dicho personaje me permitió cumplir varios sueños que tenía. Agradezco la oportunidad y también a mí, por haber logrado que Claudia Zapata despierte amor y odio en las personas. Haber marcado de esa forma con un personaje es increíble. ‘ Al fondo hay sitio’ dio a conocer mi trabajo por el alcance nacional e internacional ”.

Úrsula Boza luego de “Al fondo hay sitio”

Después de “Al fondo hay sitio”, la artista de 38 años no ha vuelto a tener un rol tan protagónico o con el que la gente se haya encariñado tanto, pero tampoco estuvo alejada de la televisión. Es así que se le vio incursionando en el mundo de las comunicaciones como reportera, conductora y hasta jueza de un programa, de manera esporádica.

Su trabajo en la actuación no fue tan constante como antes, pero tampoco la dejó de lado. Es por ello que se le vio en un episodio de “Amores que matan” en el 2016. Después de eso, pasaron dos años para que se genere gran expectativa con la nueva versión de la telenovela “Torbellino, 20 años después”, que fue una producción que tuvo mucho éxito cuando se estrenó; sin embargo, no duró mucho en Latina Televisión porque no tuvo la audiencia que se esperaba. Eso frustró mucho a la actriz.

En el año 2020 tuvo un papel más importante y notorio, en referencia a la cantidad de capítulos en los que apareció, para el teleserie “Los Vílchez”, en la que dio vida a Jesica. Algunos meses después volvió a las grabaciones con el papel de Nena Cárcamo en “De vuelta al barrio”, del que se despidió a través de su cuenta de Instagram cuando finalizó su trabajo.

A mediados del 2020, dio una entrevista para Cocktail Lifestyle y contó una faceta que muy pocos conocían sobre ella. Detalló qué hizo durante la pandemia, ocasionada por la COVID-2019: “Lo bueno de la cuarentena es que ha sacado mi lado emprendedor, el cual estaba medio dormido, pero esta vez me puse las pilas. Actualmente estoy produciendo mantequilla de maní (Enyoit) y he podido (abrir) mi taller para niños ”. Sobre su labor como profesora, manifestó: “Es un taller enfocado en el fortalecimiento del autoestima y la fomentación de las habilidades sociales (empatía, solidaridad, comunicación, asertividad y autoconfianza). De igual manera, se inculca el trabajo en equipo y todo lo que esto involucra ”.

Relación de Úrsula Boza y Christipher Gianotti

La pareja de actores conformada por Úrsula Boza y Christopher Gianotti se mostraba como una de las más sólidas de la farándula peruana; sin embargo, al igual muchas otras, han tenido sus altos y bajos que los llevaron a estar separados de manera definitiva. No obstante, mantienen una buena relación de padres por sus dos menores hijas.

Ambos artistas se conocieron mientras grababan la serie de Augusto Ferrando en el 2005, pero recién formalizaron en el año 2006. Tuvieron que pasar cinco años para que tomaran la decisión de casarse, pero todo duró hasta inicios del 2015, en que anunciaron a nivel nacional que habían decidido ponerle fin a su romance. Mientras la popular ‘Mirada de tiburón’ esperaba la llegada de su segunda hija, él anunciaba que no daría detalles sobre los motivos que los llevaron a alejarse en televisión nacional y ella aseguraba que no necesitaba de un hombre para traer al mundo a su hija.

En mayo de ese mismo periodo y ya con su hija en brazos, Úrsula Boza y Christopher Gianotti anunciaron que se darían una nueva oportunidad en el amor que duró hasta el año 2021, cuando volvieron a pronunciarse explicando que su relación terminó. Desde ahí hasta ahora han demostrado tener una muy buena conexión, al punto de seguir apoyándose laboralmente.

Producciones audiovisuales de Úrsula Boza

“Augusto Ferrando, de pura sangre” (2005): Julia

Panamerica televisión (2008): Presentadora del tiempo

“La pre” (2008): Laly

“Graffiti” (2008): Rita

“Al fondo hay sitio” (2009). Claudia Zapata

“Para ellas” (2012): Reportera temporal

“Pequeños gigantes” (2013): Jueza invitada

“Urbania TV” (2013): Conductora

“Amores que matan” (2016): Brenda, 1 episodio

“Torbellino, 20 años después” (2018): Isabel

“Los Vílchez” (2020): Jesica

“Mascotas” (2021): Conductora online

“De vuelta al barrio” (2021): Nena Cárcamo

Teatro con Úrsula Boza