Magdyel Ugaz entusiasmada por su regreso a AFHS: “Es como volver al colegio”

No falta nada para el estreno de la nueva temporada de “Al fondo hay sitio”. Es así que América Televisión preparó un especial con los últimos detalles que se vienen realizando para el retorno de la recordada novela peruana. Entre las sorpresas estuvo Magdyel Ugaz, quien dio una entrevista exclusiva para contar todo acerca de su regreso a la televisión.

Además, habló con nostalgia de la ‘Tere’, uno de los personajes más recordados de la serie, y sobre lo que significa para ella volver a reencontrarse con sus antiguos compañeros. “Ha sido como volver al colegio, como el primer día de clases. Mi mamá me ha acompañado al aeropuerto y me dio un abrazo y me deseó todo lo mejor”, expresó.

Asimismo, le pidieron algunos adelantos de lo que habrá en la nueva edición del popular programa nacional. “He leído los cinco primeros capítulos y no he parado. Tiene de todo, estoy muy emocionada. Van a haber energías nuevas, personajes nuevos, también muchos de los que hemos estado. Yo creo que ‘Al fondo hay sitio’ se viene con todo”, concluyó.

María Grazia Gamarra debutará en AFHS

María Grazia Gamarra contó con entusiasmo que interpretará a un personaje nuevo en “Al fondo hay sitio”. La joven actriz agradeció la oportunidad de formar parte de un gran proyecto como este y contó cómo se ha ido familiarizando con su personaje.

“No lo puedo creer, ha sido todo muy rápido que te juro que todavía lo sigo asimilando. Inclusive, sigo pensando cómo va a ser mi logística. Súper contenta, es un reto para mí porque (es un proyecto) que la gente ama”, comentó sin dar mucho detalle para las cámaras.

Mónica Sánchez no estaba segura de regresar a AFHS

Con un especial presentado por América, se conocieron los nuevos rostros que integrarán el elenco de AFHS, así como a quienes decidieron volver a la exitosa serie. Pese a que ya es parte del cast oficial, Mónica Sánchez mencionó que dudó mucho sobre su retorno y lo tuvo que pensar detenidamente antes de aceptar.

“Yo lo dudé, me pregunté. Yo tengo un lado muy racional. Tengo un corazón grande, tengo la intuición alta, pero tengo la razón bien dura. Necesito entender mucho y claro, yo también decía: ‘¿Pero volver a una misma historia?’. Incluso, en algún momento, hice el comentario: ‘Como volver como un ex’ ¿no?”, manifestó.

Charito estuvo presente desde los primeros episodios de "Al fondo hay sitio" y se convirtió en uno de los personajes más queridos. Foto: composición LR/Difusión

Elenco de AFHS emocionado por el regreso de la serie

Recordados actores de la telenovela peruana asistieron a la primera reunión del elenco para conocer todo lo que habrá en la temporada 2022 del querido programa. Asimismo, brindaron detalles inéditos de todo lo que se espera para la serie inició grabaciones el lunes 25 de abril.

Entre los entrevistados, destacaron Erick Elera, quien reveló que no todos los personajes saldrán desde el inicio, pues la serie es extensa y las sorpresas se irán soltando poco a poco. “Hay varios que no han podido estar el día de hoy. La serie es de largo aliento, no es una serie corta. He leído un par de guiones y están… Uff”, detalló.