¿Quién es Santi Lesmes, el polémico español que debutará como conductor de “Arriba mi gente”?

Sus comentarios directos y sin filtro hicieron llorar a diversos participantes de “Reinas del show”, como Milena Zárate. Santi Lesmes es un conductor español que ha generado varias polémicas en su paso por los programas de espectáculos más importantes del Perú.

Así, no teme opinar sobre diversos personajes de la farándula. En su trayectoria ha generado tanto amistades como enemistades; sin embargo, muchos desconocen cómo Santi Lesmes logró escalar en esta industria.

¿Cómo inició Santi Lesmes en la TV peruana?

Hace siete años, pisó por primera vez un set de televisión peruano, cuando fue invitado al programa que tenía Janet Barboza en Willax TV: “Una noche con Janet”, al ser amigo de una de las exparejas de la popular ‘Rulitos’. Al parecer, su personalidad encajó bien con la farándula, y así comenzó a ser invitado a más programas.

Con el tiempo, logró ser convocado por una de las figuras más importantes del medio: Gisela Valcárcel, y así comenzó a aparecer en magazines de América TV, como “América hoy”. De esta forma, se convirtió en parte del jurado de “Reinas de show”, espacio donde logró ganar mayor popularidad. Incluso, ha aparecido en algunas miniseries como en “De vuelta al barrio”.

Santi Lesmes generó polémicas en "Reinas del show", con sus comentarios sin filtro a varias participantes. Foto: Santi Lesmes/Instagram

Las polémicas de Santi Lesmes con personajes de la farándula

Uno de los episodios que lo marcó fue cuando hizo un comentario cruel sobre la vida familiar de Milena Zárate, y por ello la cantante lo tildó de “faltoso”. “Tu mejor novela es ‘me engañó mi pareja con mi hermana’” , expresó el español.

“Yo te digo una cosa, que por lo menos pidas una disculpa. Porque, si yo hago un comentario tuyo y tú haces un comentario mío... aprende a dar y recibir aquí”, fue la respuesta de Milena.

Asimismo, tuvo varios roces con Tilsa Lozano, como cuando la ‘exvengadora’ ingresó como parte del jurado y él dijo que solo era “el reemplazo de Carlos Cacho”. “Carlos no era egoísta, ayuda a brillar a la gente”, respondió Tilsa.

En la misma línea, también hizo sentir mal a Vania Bludau durante una de las galas, al criticar su rendimiento en la pista de baile. “Reflexionando ahora (sobre) las actuaciones de Vania, no entiendo cómo ganó hace dos años. Supongo que a lo mejor era otro nivel, y como dice el dicho: ‘En el país de los ciegos, el tuerto es el rey’”, afirmó Santi Lesmes.

“La semana pasada, Santi me habló horrible a mí. Terminé llorando, porque soy una persona muy sensible (...), dejé que cale mucho” , expresó la expareja de Mario Irivarren a Gisela Valcárcel.

Sin embargo, uno de los episodios más criticados que tuvo Santi Lesmes fue cuando tuvo expresiones racistas contra la deportista Karla Rueda, mejor conocida como ‘la Cotito’, tras una presentación. “Lo único que tienes tú como chinchana es el DNI”, dijo al calificarla. La voleibolista aseguró sentirse orgullosa de su lugar de nacimiento.

Este episodio generó conmoción en diversos programas, como “América hoy”, donde el conductor ‘Choca’ Mandros no pudo evitar pronunciarse. “Con todo el respeto a los jurados, llevo haciendo producción hace muchos años, pero no puedes ser hiriente, y no solo por lo que dices, sino que también por cómo te expresas” .

Santi Lesmes estrenará nuevo programa junto a Mathias Brivio y Gianella Neyra

Luego de meses alejado de la pantalla chica, Santi Lesmes reveló que formará parte de la conducción del nuevo programa “Arriba mi gente”, emitido por Latina, junto a otras figuras, como Mathias Brivio, Gianella Neyra y Karina Borrero.

Latina Televisión presenta su nuevo lanzamiento: “Arriba Mi Gente”. Foto: difusión/PR Latina

El magazine matutino se estrenará el lunes 25 de abril. “’Arriba mi gente’ llega en abril a las pantallas de Latina Televisión para revolucionar el horario de las mañanas y hacer competencia a otros espacios que se transmiten en el mismo horario, como “América hoy” y “D’ mañana’”, comentó Brivio.