Samuél Suárez se burla de lo que usó Óscar del Portal en el aeropuerto para pasar desapercibido

Samuel Suárez no pudo evitar comentar el peculiar look que lució Óscar del Portal para viajar a Punta Cana, lugar donde su familia lo estaría esperando para pasar unas vacaciones juntos. Fiel a su estilo, el periodista bromeó al respecto y hasta hizo una imitación de lo que pudo haber pensado el conductor de deportes al ir completamente tapado.

Mediante sus historias de Instagram, el popular ‘Samu’ compartió la imagen que una de sus ‘ratujas’ le envió por privado. “Del Portal yendo a Punta Cana, camino a pedir perdón, seguro”, es el mensaje que acompaña la instantánea donde se ve al exfutbolista con capucha y lentes de sol.

“Entiende, es imposible que las ‘ratujas’ de ese tal Samu me reconozcan así. ¿No ves que a las justas se me ve piel?… Qué me van a reconocer, ya pasé la primera barra de seguridad y nadie se dio cuenta que era yo”, dijo con tono sarcástico el creador de Instarándula mientras lucía una apariencia similar a la del presentador.

Por último, agregó un comentario en defensa de sus seguidores, quienes siempre están pendientes de los personajes de la farándula. ¡Qué vergüenza! Me han hecho la mañana hoy día… Ahí está pues, para qué las subestiman”, acotó.

Samuel Suárez cuenta la verdad detrás de la foto de Aldo y Fiorella

Según una fuente cercana del periodista, Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz asistieron al cumpleaños de un amigo que tienen en común. “Fueron a compartir como siempre; no solamente eso, había muchos amigos más, y también grabaron algo para el programa”, aclaró.

Asimismo, desmintió que ambos hayan estado solos en la playa, pues era un grupo grande de invitados. “No estaban solos Aldo y la Retiz, era un grupo grande, la camaradería”, añadió.

Samuel Suárez opina del ampay de Aldo Miyashiro

Samuel Suárez se tomó varios minutos para hablar sobre el escándalo protagonizado por Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz. Fue así que señaló que las más perjudicadas con el ampay han sido Méndez y Retiz, ya que la última fue retirada del programa que conducía.