Nicolás Galindo agradece a sus compañeros de “Yo soy” tras su salida: “Me sentí como en casa”

Nicolás Galindo se despidió de la conducción de “Yo soy: duplas perfectas” la noche del sábado 23 de abril donde el reality de imitación tuvo su gran final. Con su participación en este programa de Latina además de “Yo soy: nueva generación” pudimos ver al famoso actor de telenovelas en una nueva faceta que se ganó el cariño de la teleaudiencia.

Por ello, a propósito de su despedida en señal abierta, el intérprete se pronunció esta mañana sobre la gran final del programa de imitación y sobre su salida del espacio de TV.

Nicolás Galindo

El actor dijo en un inicio que Danniel Reyes y Alberto Mejía, dupla imitadora de Héctor Lavoe, fueron justos ganadores del certamen y, acto seguido, se dispuso a agradecer a sus colegas por haberlo acompañado en su aventura de debutar como animador del show.

“Me siento muy agradecido de haber podido vivir esta experiencia, por el trato que he recibido, el cariño con el que me han tratado desde un inicio. Siempre me sentí bien recibido. Me sentí como en casa. Eso no tiene precio, lo agradezco de corazón y los llevo en el corazón ”, expresó en un inicio el actor de “Ojitos hechiceros”.

“No quiero dejar de expresar mi agradecimiento hacia mis compañeros que han sido tan generosos conmigo desde el primer día”, agregó Galindo. Posteriormente, envió un saludo a cada uno de sus coanimadores y a cada uno de los miembros de la mesa del jurado.

Nicolás Galindo y su cálido saludo a Mauri Stern

La gala final de “Yo soy: duplas perfectas” tuvo lugar el último 23 de abril. Minutos previos a la emisión del capítulo, Nicolás Galindo grabó un video en el que expresó su afecto hacia Mauri Stern; sin embargo, fue el mensaje de Mauri Stern lo que más llamó la atención de los cibernautas.

“A este pinche cabrón lo quiero mucho también, y me vas a llevar a Miami a triunfar”, dijo Galindo. A lo que el ex Magneto respondió con un: “Vámonos”.