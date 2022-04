Marisol enfrenta a Bryan Arámbulo en “El reventonazo”: “La fama te deslumbra y desubica”

Finalmente, Marisol y Bryan Arámbulo se vieron las caras en “El reventonazo de la Chola” el último sábado 23 de abril tras varios enfrentamientos por temas musicales.

Como se recuerda, la rivalidad de estos dos artistas nació cuando el joven de 24 años empezó a cantar los temas de la ‘Faraona de la cumbia’ y luego la criticó. Ante esto, la experimentada intérprete se mostró ofendida y le pidió respeto.

Tras varios dimes y diretes, Marisol aprovechó tener frente a frente a su colega Bryan Arámbulo para decirle lo que realmente piensa de él y enviarle algunos consejos para que la fama no se le suba a la cabeza.

“Siempre en la vida tiene que ir con la humildad, con el respeto, respetando siempre a los demás artistas, personas, las trayectorias, eso tiene que hacer uno en la vida y que la humildad no se pierda en ningún momento”, empezó la intérprete de la “Escobita”.

“A veces cuando uno no está preparado, en un momento que llegas a tener fama te deslumbras y te desubicas, siempre es bueno escuchar para aprender”, añadió la artista frente a Bryan Arámbulo, quien se mostró incómodo por las palabras de Marisol.

Bryan Arámbulo: “Respeto mucho a Marisol”

A inicios de octubre del 2021, Bryan Arámbulo se presentó en “El reventonazo de la Chola” y aseguró que respetaba la trayectoria de Marisol y le encantaría cantar con ella.

“A la señora la respeto mucho, la admiro por la trayectoria que tiene, a ella y a su familia, le deseo muchos éxitos y bendiciones. El trabajo de la cumbia es para todos, todos los artistas en estos momentos de pandemia trabajamos, día a día salimos adelante. Yo encantado (de cantar con Marisol en un evento). La música se ha hecho para compartirla”, comentó.

El día que Marisol ninguneó a Bryan Arámbulo

Durante una visita al programa “JB en ATV”, Marisol contó que le gustaría hacer una colaboración de Bryan Adams. Sus palabras llamaron la atención del ‘Niño Arturito, quien no dudó en preguntarle si también haría un dueto con Bryan Arámbulo. A lo que la ‘Faraona de la cumbia’ señaló no saber quién era ese personaje: “No conozco otro Bryan que no sea Bryan Adams”, señaló.