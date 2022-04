Luis Miguel Castro fue eliminado de “El poder del amor 2’’

Luis Miguel Castro se convirtió en el nuevo eliminado de “El poder del amor 2″. La salida del modelo peruano se determinó en el capítulo 14 del reality turco, a emitirse en algunos países el 25 de abril. El participante de 31 años resultó elegido para irse por la casa de las chicas, mientras los chicos votaron por la colombiana Melissa Porras para que abandone el programa.

Finalmente, al revelarse que la panameña Karina Linnete resultó ser la favorita de la semana, blindó a su casa, lo que selló así la salida del influencer nacional.

¿Por qué fue eliminado a Luis Miguel Castro?

La boliviana Carolina Rodas, ‘La reina terremoto’, explicó qué eligió votar para eliminar a Luis Miguel Castro porque consideró machistas los comentarios que habría dicho el peruano al momento de detallar por qué se perdió la conexión con Daniela Jiménez, ‘La chica gato’.

“No me parece su manera de pensar. Que las mujeres siempre van a estar disponibles y que él va ir besando y cambiando de mujeres”, expresó la boliviana.

¿Qué opinaron los fans de “El poder del amor 2″ sobre la salida de Luis Miguel Castro?

En su canal de YouTube, los fans de “El poder del amor 2″ consideraron que Luis Miguel Castro era un personaje conflictivo. Otros señalaron que solo resultaba ser ‘‘muy honesto’’ y tenía pocas oportunidades para hacer conexión con alguien.

“Yo creo que Luis Miguel se equivocó. Dijo que por diferentes intereses ya no quería con Daniela. Y luego la besa. A ella le gusta, pero él solo quería probar. No veo con quién puede estar”, acotó un usuario.

“Luis Miguel se lo buscó, jugo mal sus cartas. Se fue con todo a la gatita con la canción y luego dice que no hay conexión”, agregó otro.

“Luis Miguel solo ha respondido de manera muy honesta y dura quizás, (algo) que le ha jugado en contra”, comentó uno más.

“Es increíble que cuando es honesto lo sacan y prefieren a los fingidos como Caballero, Gustavo, Fredito y etc. ‘ LuisMi’ siempre fue honesto y muy maduro. Que le tengan envidia por eso y por ser el más guapo no es su culpa , pero regresará”, explicó un fan.

“¡Ay, por Dios! ¡'LuisMi’ no es víctima! Simplemente no encaja y punto. Su actitud de altanero le jugó mal. No admite su equivocación y solo sabe decir ‘es mi manera de pensar’. Aburría ya con esa frase cada cinco minutos que aparecía”, puntualizó un usuario más en el canal de YouTube.