Jazmín Pinedo sobre la buena relación que tiene Gino con su hija: “Se ven casi todos los días”

Pese a estar lejos de las cámaras de televisión, Jazmín Pinedo se mantiene activa en redes sociales, donde comparte detalles de su vida profesional y privada con sus seguidores. De esta forma, la modelo abrió la caja de preguntas en Instagram para conversar con ellos y responder varias de las dudas que puedan tener.

Fue así que le llegó una peculiar consulta sobre Gino Assereto, expareja de la influencer y papá de su pequeña Khalessi. Como se sabe, ambos se conocieron en los pasillos del reality “Esto es guerra” y posteriormente formaron una relación que llegó a su fin en enero de 2020 luego de 6 años juntos.

¿Qué respondió Jazmín Pinedo?

“¡Hola! ¿Khaleesi tiene días que se queda con su papá? ¿O siempre que lo ve es en tu casa?”, le preguntó un usuario. Ante esto, la popular ‘Chinita’ contestó que el chico reality no tiene limitaciones para visitar a su hija, pues puede verla cualquier día que él desee y no necesariamente tienen que quedarse en su casa.

Asimismo, agregó que su engreída suele pasar los fines de semana en la casa de su papá sin problema. “ No, Gino y Khalee se ven siempre, casi todos los días . Pueden estar en mi casa o en la suya y también hay fines de semana que se va con él. Pueden verse cuando quieran”, explicó.

Jazmín Pinedo contestó las preguntas que le dejaron sus seguidores en redes sociales. Foto: Jazmín Pinedo/Instagram

Jazmín Pinedo fue vista con Ignacio Baladán

Ignacio Baladán fue captado por las cámaras de “Amor y fuego” paseando por Barranco con Jazmín Pinedo para luego dirigirse al departamento de la exconductora. Sin embargo, estas imágenes no habrían sido agradables para ella, ya que horas después arremetió contra el programa de espectáculos mediante redes sociales.

“Somos tres, Ignacio, mi excuñada y yo. No dos como se ve en esta promo. Además, sombreo esta imagen porque no autoricé que se grabe el interior de mi casa, mi sala puntualmente (...). Respeto su labor periodística, pero no comparto la invasión de mi hogar”, escribió.