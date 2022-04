Janet Barboza defiende “América hoy”: “Si alguien quiere meterse con nosotros, hacemos un escudo”

“América hoy” generó una polémica luego de la abrupta salida de Melissa Paredes de la conducción tras el ampay con Anthony Aranda, además de los diversos comentarios que dieron las conductoras sobre su excompañera. Sin embargo, este 2022, el show parece haber llegado recargado al presentar a Brunella Horna como el nuevo jale; ante ello, Janet Barboza aseguró que son como una familia.

En una entrevista con GV Producciones, la popular ‘Retoquitos’ comentó el cariño que le tiene a su equipo de trabajo. “Ethel, Brunella, Edson, Christian (y yo) somos una familia con opiniones encontradas, pero que se respeta, se acepta y se quiere. Y si alguien quiere meterse con uno de nosotros, los demás estamos ahí, haciendo de escudo, porque eso es lo que hacen las familias” , manifestó.

Expresó también su orgullo al ver cómo ha logrado desenvolverse Brunella Horna en la conducción con tan solo 25 años de edad. “En estos meses su trabajo se ha ganado mi respeto. Ella es una chica joven, pero consecuente con lo que dice y hace, ella apechuga . En la tele hay que estar preparados para dar y recibir, y Brunella lo está”, indicó.

Janet Barboza considera como una familia al equipo de "América hoy". Foto: Janet Barboza/ Instagram.

Janet Barboza sobre la infidelidad: “Infieles rehabilitados casi no existen”

La conductora Janet Barboza se animó a comentar sobre las infidelidades en las parejas y recordó que llegó a vivirlo en carne propia. “Quien te es infiel es porque no te ama (...). Lo puedo hablar porque lo superé. Infieles rehabilitados casi no existen”, advirtió.

Asimismo, aseguró que no puede meter a todos en un mismo saco. “No puedo decir que no creo en los hombres, ni que soy desconfiada, porque no se puede decir que todos los hombres son iguales (...). Sí creo que hay hombres fieles, pero creo que depende mucho de cómo fueron criados y de la madurez que tienen”, remarcó la también empresaria que mantiene una actual relación con Miguel Bayona.

Janet Barboza aclaró que no pretende “lavar la cara” de nadie tras escándalo de infidelidad de Aldo Miyashiro. Foto: composición/ captura de Instagram

A Janet Barboza no le vacilan las pichangas

Tras el ampay de Aldo Miyashiro con la comunicadora Fiorella Retiz, las pichangas han sido envueltas en la polémica. Justamente fue en dichas situaciones donde se frecuentaban ambos personajes, ya que Retiz cubría los partidos del equipo Once Machos. Frente a ello, se le preguntó a Janet Barboza qué opinaba sobre este juego.

“No he tenido una mala experiencia, pero yo soy la primera que le dice a las mujeres que no dejen a sus parejas jugar pichangas. Creo que muchos hombres juntos en un solo lugar (son) mucha testosterona y se vuelven más propensos a ser tentados”, expresó Barboza.