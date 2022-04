Allisson Lozz hace dramático reclamo a sus fans: “¿Por qué se aferran a seguirme dañando?

Allisson Lozz quiere dejar atrás todo su pasado como actriz de exitosas producciones como “Mision S.O.S”, “Alegrijes y rebujos” o “Al diablo con los guapos” y “En nombre del amor”. Enfocada en su emprendimiento como consultora de belleza para Mary Kay, la exfigura de Televisa publicó en Instagram un video de más de 40 minutos junto a un extenso texto donde, entre otras cosas, les dice a sus fans que ya no se tomará fotos con ellos.

11.4.2022 | Publicación de Allisson Lozz explicando por qué ya no se tomará fotos con sus fans. Fotos: captura Instagram

Allisson Lozz: “Por qué les cuesta entender el daño que me causa”

Con visible dificultad, Allison Lozz recordó lo difícil que resultó para ella crecer como una estrella infantil, siendo obligada (por contrato) a trabajar casi a diario, sin tener tiempo para jugar y dedicar horas a posar sonriente con sus fans, todo esto ganando casi una décima parte del sueldo de otros actores.

Sobre estos tópicos, la actriz ya dio declaraciones, por lo que resulta doloroso para ella y su paz mental, como recalcó, que con la excusa de tomarse una fotografía, la aborden con preguntas imprudentes.

“Cuando se acercan y me preguntan detalles de mi vida pasada y les cuesta tanto entender el daño que a mí me causa recordar, yo digo: ‘¿Por qué? Si he dicho tantas veces que a mí me frustra, que a mí me duele, me lastima recordar mi vida pasada, ¿por qué se aferran a seguirme preguntando, a seguirme dañando?” , expresó al borde de las lágrimas.

Allisson Lozz: “Si me ves en la calle, no me pidas una foto”

En su publicación de Instagram, realizada el 11 de abril, y cuyos extractos están siendo viralizados en TikTok, Allisson Lozz explica de forma clara que ya no es una artista y por lo tanto “no se debe a sus fans”.