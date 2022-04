Tavo Castillo: “Las cosas en Perú están un poco a la deriva”

Sin duda, considerada la banda más emblemática del Perú, Frágil tiene un nombre ganado entre más de una generación. Las voces del tema insigne ‘Avenida Larco’ se alistan para ser los invitados del último concierto que dará en nuestro país el grupo Kiss, que llegará como parte de su despedida definitiva de los escenarios.

Tavo Castillo, su líder y fundador, señala que la ruta para ser elegidos como invitados del último concierto del cuarteto estadounidense de hard rock fue a través de los productores responsables del concierto que se realizará el 4 de mayo en Arena 1 (San Miguel). “No conocemos a Kiss –aclara–. El proceso es que piden videos de las bandas más importantes del país y a partir de eso se escoge, claro, tomando en cuenta el tiempo y experiencia. Nosotros ya hemos tenido la oportunidad de abrir los conciertos de Jethro Tull, The Rolling Stones y Foreiner. La primera vez que vino Kiss a Lima los vi. Fue impresionante, apoteósico y el despliegue técnico que usan es espectacular”, confiesa el músico a través del hilo telefónico.

Frágil sin duda ha pasado por muchos momentos en estos 46 años de fundado. Para Tavo, la pandemia fue uno de los más duros, etapa que espera no volver a vivir nunca más. “Lo veo de una manera histórica y lejana. Época no grata para los músicos que fueron los que más sufrieron. La gente no tenía costumbre del streaming. El primer concierto lo hice con mis hijos en mi casa. Lo preparamos bonito. Nos apoyó el Ministerio de Cultura, que nos dio una partida que usamos para producirlo. Me pareció un éxito porque lo vieron más de tres mil personas y lo hemos dejado colgado en Youtube como agradecimiento a los que colaboraron y a los que no”.

Contaste que de lo único que te arrepientes es no haber aprendido a cantar. ¿Crees que ya es muy tarde?

Pienso que nunca es tarde para nada, no sé si lo haría, pero podría tratar, aunque yo paro más metido con los instrumentos. Tengo una gran cantidad que en casa ya me quieren botar (ríe). Me gusta la colección de instrumentos extraños de otros países que no se tocan así nomás. ¿Si tengo un museo? No, no, pero ya en un par de años podría ser. Estoy en camino, pero muchas veces los instrumentos no los busco yo, sino que llegan a mí.

Tú has dicho que gracias a Dios Frágil está acostumbrado a nadar contra la corriente y sacar la cabeza a como dé lugar y que sabes de qué pie cojea el Perú. ¿Qué te parece la coyuntura actual?