Dalia Durán harta de peloteros que la quieren afanar: “No tienen ni la más mínima esperanza”

¡Los cuadró! Dalia Durán viene progresando laboralmente para sacar adelante a sus cuatro hijos desde que se mudó al distrito de Comas hace algunas semanas. Asimismo, la modelo continúa dando de qué hablar cuando de su situación sentimental se trata. Luego de pronunciarse sobre el ampay de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz y de haber descartado cualquier tipo de vínculo con el futbolista Miguel Trauco, la influencer vuelve a referirse acerca de los personajes que la buscan conquistar.

En entrevista con El Popular, la exconductora reveló que viene recibiendo todo tipo de propuestas por parte de reconocidos futbolistas peruanos.

Dalia Durán resta importancia a deportistas

La expareja de John Kevin se encuentra enfocada en seguir adelante con sus proyectos personales y en ser el sustento de su familia, por lo que, de momento, no desea relacionarse afectivamente con nadie y así lo evidenció con sus declaraciones.

“(Los futbolistas) me escriben, me dicen cosas, de inmediato los bloqueo. No quiero saber nada con ellos, ni con nadie”, comentó tajante.

Ante su respuesta, el periodista le consultó si eran futbolistas de clubes o si pertenecían a la sección peruana de fútbol. Frente a ello, Durán prefirió no develar detalles y dejar el tema cerrado.

“No me interesa comentar más eso, de verdad, solo espero que no me molesten más. Conmigo no tienen ni la más mínima esperanza (...) A mí no me deslumbran. Mi vida le pertenece a mis hijos”, agregó.

Dalia Durán lamenta ampay de Miyashiro y Del Portal

Dalia Durán se sumó a la lista de personalidades de ‘Cholywood’ que no dejó de comentar el sonado ampay de Aldo Miyashiro y Oscar del Portal con Fiorella Retiz y Fiorella Méndez. Por medio de una casilla de preguntas en Instagram, mientras interactuaba con sus admiradores, la modelo fue recordada por el destape de Magaly Medina.

“Viendo los ampays de ayer; ja, ja”, escribió un seguidor. “Sí, lamentablemente. Creo que ya no existen los hombres fieles”, respondió la influencer.

Chef ‘Osito’ sobre trabajo de Dalia en su restaurante

El último 14 de abril, el chef ‘Osito’, quien acude paulatinamente a las ediciones de “América hoy”, elogió la labor que Dalia Durán viene ejerciendo como anfitriona en su restaurante La gran concha. La acotación se dio cuando Brunella Horna le consultó al chef si la cubana seguía trabajando en su local.