Coti Sorokin brilló con su música y encantó con historias en el Gran Teatro Nacional

Coti Sorokin dio un gran show el último 23 de abril en el Gran Teatro Nacional de Lima. Con mascarillas y distanciamiento social, cada uno de los asistentes fueron acomodándose en sus asientos hasta pasadas las 8.15 p. m.

De pronto, se apagaron las luces y el cantautor salió a escena junto a su guitarrista y percusionista. El público, que aún continuaba ubicándose en sus respectivos asientos, gritó y aplaudió la llegada de Coti, que lucía un gorro y chaleco negro, vestuario con el que había acudido horas antes al set de “Porque hoy es sábado con Andrés”, programa conducido por Andrés Hurtado.

Concierto Coti. Foto: Lucía Castro

El show fue inaugurado con la canción “¿Dónde están corazón?”, que fue compuesta por Enrique Iglesias en el 2008. Los asistentes empezaron a tararear en sonido sordo por el uso estricto de las mascarillas que el personal del lugar se encargó de supervisar.

El concierto continuó con “Días”. Al terminar esa canción, el artista saludó al público y mencionó lo emocionado que estaba de volver a cantar en Lima, luego de hacer un show en la ciudad de Abancay, donde pensaron que quien se presentaba era un imitador y no el mismo Coti.

No obstante, no pudo dejar de expresar su incomodidad al encontrar a la gente con mascarillas y distanciados. “Lo más importante de un concierto es cantar”, exclamó y recalcó que respetaba las reglas del teatro.

Fue así que la primera historia que relató trató sobre su dura carrera como músico, así como el hecho de ser padre de mellizos. En uno de los viajes en el bus que hacía para acudir a dictar clases, Coti narró que se le ocurrió “Antes que ver el sol”, siendo esa la tercera canción con la que deleitó a los asistentes del teatro.

La siguiente anécdota llegó para presentar su cuarta pieza musical de la noche. Contó la particular historia de cómo conoció a la cantante Julieta Vengas y cómo compusieron —el primer día que pasaron juntos— la canción “Andar conmigo”, que los llevó a ganar Grammys.

Ya para la quinta canción se había aburrido de estar muy lejos del público y pidió que lo acercaran a un metro del público que se encontraba en primera fila. Para ese entonces, sus músicos lo dejaron solo, pues iba a cantar la personal “Canción del adiós” con su guitarra acústica.

Coti Sorokin. Foto: Lucía Castro

Al terminarla, un miembro del backstage se acercó a él para decirle que no podía estar cerca del público. Un poco molesto, el cantante accedió a moverse un metro más atrás de los oyentes, quienes también se quejaron de tenerlo lejos de nuevo.

Coti Sorokin en concierto. Foto: Lucía Castro

Continuó solo e interpretó “Tu nombre”, tema que estuvo acompañado por un coro largo de los asistentes que cantaron a pedido de él. A esta canción le siguió “Nueces” y “Te quise tanto”, el conocido hit que lanzó primero Paulina Rubio y que también fue un éxito.

Posteriormente, interpretó “Luz del día”, la composición que apareció primero en el disco “Crónicas” de Enanitos Verdes. De ahí, prosiguió con una nueva historia sobre la psicóloga que lo atendió en Madrid y le hizo cantar en las sesiones.

“Lleve un montón de textos un día y otro día me dice: ’Tráete la guitarra. Quiero saber cuál es la atmósfera de estas letras’. Entonces, llevé la guitarra, ella seleccionó cuatro textos y se acostó en el diván. Yo empecé una y terminé. Ella cerró los ojos y me hacía así (Coti hace gesto de mover la mano). Entonces, canté una tras otra. Cuando terminé, ella se levantó y me dice: ‘200 euros’. Fue la primera vez que canté para tocar”, relató Coti mientras todos reían.

Pero luego, dejando las bromas, reveló que le pidió ayuda para una de sus letras que contenía los versos de “50 horas”, la canción número 10 de la noche en el Municipal. A esta tonada le siguió “Lento” y “Otra vez”, que anunció como sus últimas canciones de la noche.

Todo el mundo se paró a aplaudir al artista y el concierto parecía haber llegado a su fin; sin embargo, la ovación por tres minutos que realizó el público originó que Coti y su banda salieran de nuevo a cantar, pues el argentino no se podía ir del Gran Teatro Nacional sin entonar “Color esperanza” y “Nada fue un error”.

Coti en concierto. Foto: Lucía Castro

Para ese entonces, los oyentes se mantuvieron parados y sacaron sus celulares con la linterna encendida, y cantaron y bailaron las dos últimas canciones de Sorokin.

La noche terminó con una foto grupal y Coti moviendo los hombres al ritmo de “olé, olé, olé. Coti, Coti”. Sin duda, una de las mejores noches acústicas que Lima ha presenciado en estos tiempos de pandemia.