Érika Villalobos reapareció en un evento público luego del ampay que protagonizó su esposo, el conductor Aldo Miyashiro, con la reportera Fiorella Retiz. La actriz peruana asistió a la celebración por los 25 años de la Asociación Cultural Preludio, dirigida por su amiga y colega Denisse Dibos. A través de las redes sociales se difundieron videos y fotos del encuentro.

En las imágenes, Érika Villalobos se muestra contenta al compartir el escenario con más artistas. Incluso, bailó festejo y cantó música criolla al ritmo del cajón.

También, interpretó uno de los temas de “Todos vuelven, un musical para el reencuentro”, obra teatral donde actuará el próximo 12 de mayo en el Teatro Municipal. Todo indica que la esposa de Aldo Miyashiro dejó a un lado la polémica y decidió pasar un agradable momento con sus compañeros.

Érika Villalobos reaparece en evento público tras ampay de Aldo Miyashiro. Foto: Arturo Puescas / Facebook

Al evento de Denisse Dibos asistieron reconocidos actores como Marco Zunino, Diego Bertie, Paul Martin, Bruno Odar, Evelyn Ortiz, Roxana Fernández Maldonado, entre otros.

¿No hablará sobre el ampay de Aldo Miyashiro?

Según informó el diario El Popular, un allegado a Érika Villalobos aseguró que “ella prefiere no ventilar sus asuntos privados, por respeto a sus hijos. Es una mujer fuerte que sabrá salir adelante”. De esta manera, se confirmaría que la actriz no hablará sobre el ampay de Aldo Miyashiro.

Las disculpas de Aldo Miyashiro

Un día después de salir a la luz el ampay, Aldo Miyashiro pidió perdón a su aún esposa Érika Villalobos y anunció que le ponían punto final a su relación.