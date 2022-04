Yahaira Plasencia fue sorprendida por sus seguidores en su cumpleaños: “Los amo”

Yahaira Plasencia dejó de lado las exuberantes fiestas, como la que realizó el año pasado, y decidió pasar su cumpleaños junto a su familia y amigos. No obstante, los seguidores de la salsera aprovecharon la fecha para sorprenderla con una pancarta previo a un concierto que realizaría.

¿Cómo celebró Yahaira Plasencia su cumpleaños?

Yahaira Plasencia cumple 28 años este sábado 23 de abril. No obstante, la salsera decidió no cometer el mismo error dos veces y evitó cualquier bochornoso momento, como en aquella oportunidad que escapó escondida para no ser intervenida por las autoridades. En esta ocasión, celebró con una reunión íntima a la que asistieron sus amigos y familiares.

“Los amo, qué emoción, Dios mío. Ustedes me motivan a más y más”, escribió en parte del video. “Se pasaron, los amo”, escribió Yahaira en una serie de videos que compartió en Instagram. En las grabaciones, se puede ver a sus seguidores cantando y paseando en un bus.

¿Qué había dicho Yahaira Plasencia sobre este cumpleaños?

Durante el pasado viernes 22 de abril, Yahaira Plasencia había confesado que quería pasar sus 28 años con sus personas más queridas y haciendo lo que más le gustaba: cantar frente a sus fans en un concierto especial.

“Mi gente hermosa, ¿cómo están? Mucha gente me está preguntando qué haré mañana por mi cumpleaños, y haré lo que más amo, estar con ustedes, con mi público, con la gente que me quiere, con la gente que me apoya. Estaré cantando en Chincha. (…) Pasaré mi cumple con ustedes. Qué mejor bendición y regalo que estar con las personas que quieres, que me motivan a más. Los veo este 23 de abril, el mejor día del mundo mundial”, comentó.