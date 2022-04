Yaco se somete a una operación de rodilla: “El camino será largo y difícil”

¡Sorprendió a todos! Yaco Eskenazi es un chico reality que llegó a la pantalla chica con el inicio del programa “Esto es guerra”, donde estuvo varios años y logró convertirse en competidor histórico; sin embargo, lo que muy pocos conocen es que el conductor de “En esta cocina mando yo” fue un aficionado al fútbol que inició su carrera como deportista.

De hecho, formó parte del equipo que pertenece a la división de menores del Club Alianza Lima, además de participar en la segunda división con otros equipos reconocidos. Todo acabó cuando se lesionó y tuvo que abandonar su sueño de ser un deportista destacado.

¿Qué pasó con Yaco Eskenazi?

Al parecer y por sus propias palabras, el presentador de televisión Yaco Eskenazi llegó a un punto en el que su pierna no dio más e ingresó por emergencia a operarse. Ante esto, él posteó una foto con este mensaje: “A punto de entrar a sala de operaciones. Mi rodilla izquierda no aguantó más y es necesario una intervención”.

Publicación de Yaco Eskenazi. Foto: Yaco Eskenazi/Instagram

Además, continuó con más detalles: “Ya no tengo menisco externo, casi no me queda cartílago y tengo el cruzado anterior roto al 70%, así que no queda otra. Estoy tranquilo porque sé que estoy en las mejores manos (...). Ya les iré contando para que me acompañen en este proceso porque sí o sí volveré a hacer lo que más me gusta”.

El exfutbolista Yaco Eskenazi finalizó el mensaje al hablar de todo lo que implicará su proceso de recuperación: “El camino será largo y difícil, pero la pasión por algo que amas es más fuerte que cualquier obstáculo”.

Natalie Vértiz elogia su matrimonio con Yaco Eskenazi

Luego del escándalo que desató el último ampay de Magaly Medina, los internautas no dudaron en bromear con los matrimonios que se han mostrado sólidos hasta el momento, como el de Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi se casaron en el 2015. Foto: América TV/captura, Natalie Vértiz/Instagram