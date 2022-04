Vania Bludau tras terminar con Mario: “Voy a terapia para que no vuelva a pasar lo que me pasó”

Vania Bludau volvió a referirse sobre el fin de su relación con Mario Irivarren y preocupó a sus fanáticos con su respuesta a las críticas. Diversos usuarios la cuestionaron por su decisión de distanciarse del chico reality. Ante ello, la modelo, a través de un mensaje en Instagram, expuso que su vínculo amoroso no siempre fue color de rosa.

Con un extenso texto, arremetió contra sus detractores y dio más detalles sobre lo que realmente motivó el término de su romance con la figura de América Televisión. “No fue de mutuo acuerdo”, aclaró.

El mensaje de Vania Bludau

Vania Bludau dejó en claro que no contará todo lo que ocurrió durante el tiempo que duró su relación con Mario Irivarren. “Me encantaría que tengan el 1% de conocimiento de lo que pasó y el por qué que me llevó a tomar la decisión de terminar”, afirmó.

Del mismo modo, aseguró que no tiene la intención de visitar espacios televisivos para ventilar su vida privada ni para hablar mal de su expareja: “Yo no pretendo estar presentándome en programas para que me pregunten, porque me conozco y no puedo mentir ni inventar para quedar bien ante el público”.

Vania Bludau publica extenso comunicado sobre el fin de su relación con Mario Irivarren. Foto: Instagram.

Sin embargo, la influencer contó que se encuentra asistiendo a terapia para superar lo que vivió en los últimos meses.

“¿Que debería ir a terapia en vez de mandar a los demás? Créanme, estoy yendo para que no me vuelva a pasar lo que me pasó nunca más”, finalizó.

Mario Irivarren también se pronunció

Mario Irivarren habló sobre Vania Bludau y el fin de su relación amorosa recientemente. En “Amor y fuego”, aseguró que no comparte la idea de guardar ‘luto’.

“El luto se guarda cuando alguien muere, cuando tu ser querido fallece; ahí merece un luto. Si, por el contrario, sientes que se cerró el capítulo y al día siguiente quieres irte a disfrutar tu soltería, para mí tienes todo el completo derecho”, expresó al mencionado programa.