Vania Bludau tras el fin de su relación con Mario: “Cada quien con sus problemas internos”

Vania Bludau y Mario Irivarren continúan recibiendo preguntas de los usuarios en redes sociales por no explicar cuál fue el motivo que los llevó a terminar con varios años de relación. Este sábado 23 de abril, la modelo escribió un extenso comunicado en el que dio a conocer más detalles sobre su ruptura amorosa y sorprendió a sus seguidores al revelar que no fue un acuerdo mutuo.

Este 29 de marzo, los ex chicos reality dieron a conocer el fin de su relación. A través de una historia en Instagram, Vania Bludau expresó que ella tomó la decisión de finalizar este romance a pesar de seguir enamorada de él.

El mensaje de Vania Bludau. Foto: Instagram

¿Qué dijo Vania Bludau ante las críticas?

La modelo se cansó de las críticas de sus seguidores sobre sus historias en el transcurso de los días y aclaró que no está “despechada”. Al contrario, apuntó que le gustaría que todos sepan lo que pasó entre ellos, pero no quiere dañar a nadie.

“¿Despechada? Me encantaría que tengan el 1% de conocimiento de lo que pasó y el por qué me llevó a tomar la desición de terminar con esa relación. ¡Sí! Me llevó a tomar la desición porque no fue de mutuo acuerdo”, dijo al inicio del texto.

Asimismo, explicó por qué no se ha presentando en los medios de comunicación para dar a conocer su versión: “Yo no pretendo estar presentándome en programas para que me pregunten porque me conozco y no puedo mentir ni inventar para quedar bien ante el público. Soy como soy y muchos de ustedes lo saben. Humana al 1000%″.

“Aquí no hay despecho, no hay un ‘me gustaría volver’ y tengan por seguro que si tuvieran el conocimiento de todo, opinarían igual que yo o peor. Increíblemente estoy siendo cuidadosa con mis palabras. Asimismo, no estoy arremetiendo contra nadie al responder preguntas de Instagram. Ustedes son los que sacan conclusiones de las cuales no conocen absolutamente nada”, prosiguió.

“Qué difícil es aclarar a veces cuando no puedes contar todo porque no está en mí dañar a nadie, cada quien con sus problemas internos. Solo tengan por seguro que de mi parte no envío indirectas a nadie, ya que bastante directa soy”, finalizó la modelo.

Vania Bludau publica extenso comunicado sobre el fin de su relación con Mario Irivarren. Foto: Instagram

Mario Irivarren no ‘guarda luto’ por Vania Bludau

Durante una entrevista para el programa “Amor y fuego”, el también empresario expresó su opinión sobre el comportamiento que debería tener una pareja al finalizar una relación sentimental.

“En el momento que dos personas (…) dicen: ‘Oye, tú y yo llegamos aquí’ (…), desde ese momento tienen libertad plena y absoluta para hacer con su vida lo que quieran”, afirmó.

“Para mí, el tema de las redes es irrelevante. Nunca me ha generado mayor importancia. Yo creo que es un concepto erróneo y mal usado. El luto se guarda cuando alguien muere, cuando tu ser querido fallece, ahí merece un luto. Si, por el contrario, sientes que se cerró el capítulo y al día siguiente quieres irte a disfrutar tu soltería, para mí tienes todo el completo derecho”, añadió para el programa “Amor y fuego”.