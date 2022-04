Vanessa López cansada de ‘Tomate’ Barraza por falta de interés con su hija: “Ya tiré la toalla”

La expareja Carlos ‘Tomate’ Barraza y Vanessa López protagonizaron una serie de escándalos a fines del 2021, cuando la influencer lo acusó de no estar presente para la hija que tienen en común, además de supuestamente haberla agredido físicamente, entre otras denuncias.

Recientemente, López conversó con sus seguidores mediante el cuestionario de preguntas en su cuenta de Instagram. Así, uno de ellos le preguntó si el salsero ya se reúne con la menor de dos años.

“Cero, cero, cero. Desde hace dos meses que no sabemos absolutamente nada, yo ya tiré la toalla. Ya no le diré que la visite ni me pelearé porque viene o no viene”, respondió Vanessa López, con un tono de voz apagado.

Vanessa López asegura que ella es quien se encarga en la totalidad de sus hijos

“Para mí, en mi cabeza está que yo sola tengo que cuidar a mi hija, con tal de que cumpla la pensión, pues sí (...) Solo me queda organizarme para dividirme en 10 y correr de un lado a otro para cumplir con mis cosas”; comentó Vanessa López sobre la paternidad de ‘Tomate’ Barraza.

Asimismo, otra seguidora comentó: “Vanessita, lo más doloroso para una madre es equivocarse con el padre de nuestros hijos”. Acto seguido, la influencer admitió haberse “equivocado” en la elección de padres para sus hijos.

“Obviamente, es difícil, porque yo no cuento con el apoyo de ninguno de los dos. Con uno en lo económico, con el otro, ni económico , ni apoyo, ni nada; o sea, he tenido una... sí, me he equivocado, la verdad, pero por eso se me hace muy difícil estar con alguien”, agregó Vanessa López.

Sin embargo, especificó estar orgullosa de ser la madre de sus pequeños y expresó cuánto los ama. “Al final, lo único bueno de todo esto es que mis hijos son solo míos, están y siempre van a estar conmigo. Al final, ellos (los padres) son quienes se pierden de todo, de todas sus etapas. Por eso yo tengo muchísimo miedo de estar con otra persona, por equivocarme de nuevo a tener hijos”, finalizó la figura de la farándula.

Vanessa López arremetió contra ‘Tomate’ Barraza al considerar que tiene preferencia con sus hijas

Luego de que Gaela Barraza se haya convertido en una de las finalistas de Miss Perú La Pre, y haber visto a ‘Tomate’ Barraza orgulloso de su mayor hija por su logro en programas como “En boca de todos”, la influencer Vanessa López no dudó en pronunciarse.

Vanessa López indignada con 'Tomate' Barraza. Foto: Vanessa López/ Instagram