Ricardo Morán tuvo audiencia contra Reniec por sus hijos: “A esperar que sea favorable”

La lucha de Ricardo Morán por los derechos de sus hijos continúa. Luego de no obtener una respuesta favorable de parte del Reniec para inscribir a sus hijos, Catalina y Emiliano, como ciudadanos peruanos, el famoso conductor decidió entablar un juicio contra la entidad tras ponerle trabas burocráticas.

Tras llevar sus casos a los tribunales, el también productor tuvo su primera audiencia el último 22 de abril y no dudó en comunicarlo en sus redes sociales.

El mensaje de Ricardo Morán

A través de su cuenta de Twitter, Ricardo Morán reveló que se encuentra a la espera del fallo de las autoridades y no dudó en expresar su gratitud ante los mensajes de cariño que ha recibido de sus seguidores.

“Terminó la audiencia. Muy contento y agradecido con mi abogado Oscar Cubas . Gracias por el enorme apoyo que nos están mandando aquí. Ahora a esperar la sentencia y que sea favorable ”, fue el mensaje que difundió el jurado de Yo soy.

Ricardo Morán tuvo audiencia contra Reniec por sus hijos. Foto: captura Twitter

Ricardo Morán confiado en su lucha

Ricardo Morán empezó la lucha contra el Reniec luego de que el ente le negara la inscripción de sus hijos en el Perú. Catalina y Emiliano, de casi 3 años, nacieron a través de un vientre subrogado, es decir, su concepción se dio a partir de una donante de óvulo anónima. Sin embargo, las actuales legislaciones peruanas no permiten el registro de niños sin la presencia de la madre.

“En principio, no hay argumentos para que nos digan que no, porque si nos dicen que no, están diciendo que una ley del Código Civil tiene mayor rango que la Constitución. Voy confiado a esta audiencia, sintiendo que va a haber un sí”, expresó en una entrevista con Paola Ugaz para La República.