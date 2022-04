Martina Portocarrero: exigen la repatriación de los restos de la cantante folclórica

Martina Portocarrero, quien es reconocida por interpretar la canción “Flor de retama”, falleció este viernes 22 de abril luego de luchar varios meses contra un cáncer de pulmón. Este sábado 23 de abril, Partido Político Cultural Mundo Verde solicitó que los restos de la cantante sean devueltos al Perú.

La artista padeció esta enfermedad desde diciembre del 2021. Para mejorar su estado de salud, estuvo en tratamiento en un hospital en Suiza.

¿Qué dice el comunicado del Partido Político Cultural Mundo Verde?

La organización de este partido fue la primera en hacerse presente luego de que los familiares de Martina Portocarrero anunciaran esta lamentable noticia.

Así se pronunció en su cuenta oficial de Facebook para hacer esta petición:

“El Partido Político Cultural Mundo Verde, las organizaciones sociales y el pueblo en general, exigimos al Gobierno central la inmediata repatriación de los restos de quien en vida fue la gran maestra y luchadora social Martina Portocarrero Ramos, quien acaba de fallecer en el hermano país de Suiza”.

La organización también explicó la razón por la que espera se puedan traer los restos de la símbolo del folclore peruano: “La maestra Martina Portocarrero, quien entregó toda su vida a las luchas sociales junto al pueblo, fue una de las principales artífices del triunfo, de quienes hoy gobiernan el país (incluido el grupo congresal)”.

“En ese sentido, con toda nuestra autoridad moral, exigimos el cumplimiento del presente petitorio. Señores del Gobierno central y autoridades congresales, esperamos pronta respuesta”, finalizó.

El Partido Político Cultural Mundo Verde exige los restos de Martina Portocarrero. Foto: Facebook

La enfermedad de Martina Portocarrero

El 15 de febrero del 2022, durante una entrevista con El Popular, la cantante ayacuchana contó cómo se encontraba físicamente y reveló algunos detalles sobre su estado de salud.

Mientas Portocarrero daba a conocer esta información, se mostró con optimismo y esperanza para mejorar su condición física.

“Es complicado. Estoy delicada, estoy bien delicada, han estado investigando, dando el origen. Soy una persona que come bien, no toma no fuma, no toma cosas heladas, nunca me enfermé. Es bastante sorpresivo que me agarre un cáncer bastante invasivo”, dijo.

“Me di cuenta que me dolían las piernas y caderas, y como mi abuelo murió de cáncer a los riñones, dije ‘será eso’ (...). Detectaron que era cáncer. A mí me dolían los huesos y no los pulmones, no he tenido coronavirus. Yo me he demorado, en fines de diciembre, hasta una semana y días que se comprobó que tuve cáncer (...). Estoy en tratamiento, no estoy muriendo, pero sí tengo cáncer”, detalló.

“No te dicen va durar un año, dos años, tres años. Solo te dicen: ‘Usted no se puede mover hasta (que en) un par de meses y medio se termine un periodo del tratamiento’. Tengo también que decidir dónde me quedo, si me quedo aquí o en Perú. Por ahora estoy tranquila (...). Estoy en un estado que no es fácil, pero tampoco es imposible, pero todo depende de la actitud de uno y yo nunca he deseado mal a nadie ni a mis enemigas. Si me enfermo con esto, es aprender algo y reaccionar positivamente. Estoy rodeada de cariño. Vamos a ver cuánto aguanto”, contó.