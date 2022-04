Conoce a los artistas peruanos que lamentan la muerte de Martina Portocarrero

Martina Portocarrero era admirada por su labor artística en el folclore peruano. Lastimosamente, la cantante, quien es recordada como la intérprete de la canción “Flor de Retama”, no pudo superar el cáncer de pulmón que la aquejaba desde el año pasado y falleció el pasado viernes 22 de abril en Suiza.

Conoce a los artistas y personalidades que se despidieron de la cantante ayacuchana a través de sus redes sociales. Entre ellos figuran otras personalidades de la música nacional.

Artistas que rindieron homenaje a Martina Portocarrero

Nancy Manchego

La intérprete de música andina Nancy Manchego compartió un mensaje de reflexión sobre la muerte de Martina Portocarrero. Según la cantante, la ayacuchana no recibió el reconocimiento que merecía.

“No le dieron la oportunidad; sin embargo, desde su esquina fue consecuente con sus ideales y sus luchas, y encontraba en su canto la forma mas exacta para expresarse y así abrigar nuestros corazones con un mañana más justo y mejor para todos”, escribió en su Facebook.

Nancy Manchego, Manuelcha Prado y más artistas rindieron homenaje a Martina Portocarrero en sus redes. Foto: Facebook

Manuelcha Prado

Mediante su cuenta de Facebook, el famoso guitarrista Manuelcha Prado manifestó su tristeza por la partida de Martina Portocarrero: “Expresamos nuestro profundo pesar por la partida de Martina Portocarrero, gran intérprete del canto popular. Con una emoción social y política probada en infatigables jornadas en valles, punas y montañas de nuestro querido Perú, Martina despertó emociones profundas del pueblo a través de obras musicales sentidas y emblemáticas (…). ¡Honor a nuestra cantautora del pueblo!”.

Lula Valdivia

La cantante de música peruana Lula Valdivia demostró su tristeza por la muerte de Martina Portocarrero. Además de hacer un breve repaso por la historia de la cantante ayacuchana, su colega de Arequipa señaló que la intérprete de “Flor de retama” siempre estuvo dispuesta a contribuir con su país.

La artista señaló: “Cuando muere un hijo del pueblo, el pueblo lo llora. Martina Portocarrero no solo le cantó al Perú profundo, Martina también levantó su voz para protestar por las injusticias sociales”.

Riber Oré

El músico y presentador Riber Oré compartió diferentes contenidos por sus redes sociales, en las que hizo homenaje a Martina Portocarrero. Uno de estos era una foto de él y la artista ayacuchana en su estudio.

“Adiós, estimada Martina Portocarrero, quedan los mejores recuerdos de escenarios en Europa y el Perú que pude caminar a tu lado. Tu canto trasciende notoriamente en las nuevas generaciones de intérpretes”, indicó en uno de sus post.

Además, Oré le exigió al presidente Castillo, quien había sido respaldado por Portocarrero, que tomara cartas en el asunto y trajera los restos de la artista a nuestro país.

Jhon Andía

Jhon Andía, cantante de música folclórica que se hizo famoso por interpretar “Flor de retama” en el concurso “La voz” en su edición del 2015, lamentó la partida de Martina Portocarrero y recordó un emotivo momento que vivió junto con la artista después de una presentación que compartieron.

“Me llevo un recuerdo grato con tu persona, maestra. Me presentaba en un evento y al bajar del escenario me recibiste con los brazos abiertos para darme un abrazo diciéndome ‘ese es mi cholo, grande mi cholo lindo’ sin habernos conocido. Una gran intérprete, docente e investigadora de nuestra música que nos deja un gran legado. Descansa en paz, maestra”, escribió.

Max Castro

El famoso cantante de música peruana Max Castro también rindió homenaje a Martina Portocarrero con un breve video. En esta grabación se puede ver a ambos interpretando el famoso tema “Flor de retama”. “La maestra Martina se fue, pero su canto seguirá floreciendo por la eternidad”, escribió el músico.

¿Qué se sabe de la muerte de Martina Portocarrero?

Como se dijo previamente, Martina Portocarrero sufría de cáncer al pulmón y había viajado a Suiza para ser tratada. Además de su difícil situación médica, la famosa cantante había tenido complicaciones económicas para poder acceder a atención médica especializada.

Luego de su lamentable fallecimiento, el Partido Político Cultural Mundo Verde fue el encargado de dar la noticia a la comunidad de músicos y fanáticos de la cantante ayacuchana.

El Partido Político Cultural Mundo Verde se pronunció ante el fallecimiento de Martina Portocarrero. Foto: Facebook.

Previamente, la artista había hablado con El Popular y había explicado la complejidad de su situación médica. “Es complicado. Estoy delicada, estoy bien delicada, han estado investigando, dando el origen. Soy una persona que come bien, no toma, no fuma, no toma cosas heladas; nunca me enfermé. Es bastante sorpresivo que me agarre un cáncer bastante invasivo”, dijo.