Magaly Medina explica por qué no asistió a la fiesta de cumpleaños de Daniela Darcourt

¡Nada personal! Magaly Medina presentó un reportaje de todo lo que fue la fiesta de cumpleaños de la salsera Daniela Darcourt, quien festejó por todo lo alto la llegada de sus 26 abriles y contó con la participación de sus amigos cercanos, con quienes bailó hasta las cuatro de la mañana.

Una de las invitadas más esperadas al evento fue la conductora de “Magaly TV, la firme”, pero no pudo llegar, como sí lo hicieron muchos otros artistas. Por ello, la periodista aprovechó unos minutos de su programa para contar la razón por la que no fue a compartir con la cantante.

PUEDES VER: Daniela Darcourt celebra sus 26 años con fiesta junto a figuras de la farándula

¿Qué dijo Magaly Medina al respecto?

La presentadora de televisión Magaly Medina se disculpó con la artista Daniela Darcourt, quien en alguna oportunidad grabó un single con su esposo, Alfredo Zambrano, y fue completamente sincera al explicar el motivo de su ausencia.

“Yo tengo que decirte, Danielita, desde acá que lamentablemente no pude asistir porque, si bien es cierto, a ella le tengo un gran aprecio y una admiración bárbara... Trato de evitar los lugares donde hay mucha gente de la farándula. De verdad, estar ahí con gente que está mucho en televisión, cruzarme con Karen Schwarz, Ezio Oliva, Gino Pessaresi o Milett Figueroa no es algo que realmente me atraiga, pero desde acá te mandamos, todo el equipo, un abrazo ”, manifestó la intérprete de “Probablemente”.

Daniela Dacourt ‘tiró la casa por la ventana’

La cantante Daniela Darcourt conmemoró su día de cumpleaños por todo lo alto. Es por ello que organizó una fiesta en el Centro de convenciones de Barranco y contó con la presencia del Grupo 5, La combinación de la Habana y Los bacanos, según la información de Magaly Medina. Además, fue sorprendida por su maestro musical Tito Nieves, quien le dio un espectáculo A1 como regalo de santo.

La salsera invitó a sus amigos más allegados a ella para que pasen un hermoso día bailando, comiendo y bebiendo hasta las últimas consecuencias. La fiesta duró hasta las 4 a. m. y solo pudo traer risas para la intérprete de “Señor Mentira”.