Lucecita Ceballos reconoce que pasa por crisis matrimonial tras 26 años con su esposo

¿Se acabó el amor? Lucecita Ceballos es una actriz cómica que trabajó de la mano de Jorge Benavides por muchos años; sin embargo, su repentina salida y alejamiento de la televisión hizo que no se conociera más de ella. Hace unas semanas se viralizó la aparición de su hijo en el programa “JB en ATV”.

La colombiana conversó con el diario El Popular y contó que está viviendo una de las etapas más difíciles de su vida al tener problemas con su esposo Rony Ríos, con quien lleva casi 26 años de matrimonio, los cuales se han formado con una sólida base alejada de los escándalos y los programas de televisión.

¿Qué pasa entre Lucecita Ceballos y su esposo?

La conductora Lucecita Ceballos comenzó la entrevista al referirse a las crisis anteriores que ha pasado su matrimonio, ya que esta no sería la primera vez que vive una etapa similar. Por ello, aseguró: “Gracias a Dios con amor superamos todo y nuestro hogar siguió adelante”.

Asimismo, afirmó que sus problemas no es por alguna infidelidad: “Nada que ver, son otros motivos que prefiero guardármelos. A veces, con los años, las relaciones se van desgastando. A veces uno siente que no da para más, que hay saturación, pero no quiero adelantar nada. Él es un hombre espectacular, sobre todo con principios”.

Además, Lucecita Ceballos comentó que siguen viviendo en la misma casa, aunque no estén todo el tiempo juntos porque su pareja labora en otra ciudad. Finalmente, señaló que no desea separarse definitivamente: “Es lo que menos quiero, ya son 26 años juntos, dos hijos bellos y una nietita hermosa. Ahorita no estamos bien que digamos, el momento es difícil. Si todo se termina, saldré a anunciarlo porque soy una persona pública”.

Lucecita Ceballos evita hablar de Aldo Miyashiro y Érika Villalobos

Como la mayoría de personajes conocidos del espectáculo se han referido al escándalo en el que están involucrados Aldo Miyashiro, Fiorella Retiz, Óscar del Portal y Fiorella Méndez, la actriz Lucecita Ceballos decidió no hablar del tema.

En ese sentido, acotó: “Prefiero no comentar, es un tema bastante delicado. De todas maneras duele cuando una pareja se separa, sobre todo ellos que tienen hijos pequeños”.