Jaime ‘Choca’ Mandros durante “En esta cocina mando yo”: “Tuve que mutear a Natalie”

‘Choca’ Mandros y Natalie Vértiz estarán presentes en la nueva temporada de “En esta cocina mando yo” que se estrenará este domingo a las 7.00 p. m. Esta pareja se enfrentará contra Johanna San Miguel y Carlos Carlín para saber cuál de las dos tiene más dominio con las recetas.

Durante una entrevista con el mencionado programa, ‘Choca’ tuvo algunas revelaciones sobre el compañerismo con Natalie y comentó qué opina sobre sus rivales en esta competencia.

¿Qué dijo ‘Choca’ Mandros?

Al conductor de “Estás en todas” le consultaron sobre Natalie Vértiz, su compañera, y el comentó que ambos hacen buen equipo; sin embargo, tuvieron un altercado en el set.

“Fue súper divertido, nos divertimos mucho. Natalie y yo somos un buen equipo en todo, pero eso sí, tuve que mutear a Natalie porque ella se olvidó de que solo tengo dos manos. Igual, yo no lo disfruté tanto como Yaco”, dijo.

Por otro lado, el periodista reveló que se inscribió a clases de cocina años atrás: “Yo sí sé cocinar, en mi cocina mando yo. Hace unos años me metí a clases de cocina e hice diplomados de comida peruana y comida del mundo y ahí aprendí técnicas. El tema es que aquí, en la cocina de Ethel y Yaco, la presión del tiempo es un loco”.

Finalmente, opinó sobre Johanna San Miguel y Carlos Carlín: “Son excelentes comediantes, unos maestros del arte, pero no del arte culinario. Carlín no sabía nada en la cocina, igual, la competencia estuvo muy reñida. No pueden perderse el programa mañana”.

'Choca' Mandros comenta sobre los rivales de "En esta cocina mando yo". Foto: GV Producciones.

Carlos Carlín y Johanna San Miguel se consideran la mejor dupla

Carlos Carlín tuvo comentarios que sorprendieron a todo el set. El actor reveló que “nunca había cocinado” y es por eso que Johanna San Miguel fue de mucha ayuda durante su participación.

“Fue una experiencia nueva, nosotros nunca habíamos cocinado juntos, siempre pedimos delivery. Bueno, a decir verdad, yo nunca había cocinado, aunque suene raro, ¡en mi vida había picado una cebolla!”, dijo al iniciar.

“Bueno, puse todo de mi parte, y Johanna fue buena dictándome la receta. Johanna y yo somos la mejor dupla que existe”, finalizó.