Juan Pablo Fenu, de Gativideo: “Es nuestra primera vez en Perú y es lo que estuve esperando por años”

Gativideo, una banda con humor. Tras haber confirmado su arribo a Perú por primera vez para ser partícipes del Festival Perú Central, primer evento musical que traerá a artistas internacionales y que se llevará a cabo en la sierra peruana, el cuarteto argentino conformado por Renzo Montalbano (voz), Ignacio Fishman (guitarra), Juan Pablo Fenu (bajo) e Ignacio Morelli (batería) deleitará a la audiencia con varios éxitos de su repertorio, entre ellos el popular “Bruce Willis”, tema musical que ya están un poco hartos de interpretar en vivo, pero “son los gajes del oficio”, menciona Fenu.

A propósito del lanzamiento de su disco “Boutique”, Juan Pablo Fenu, baterista de la agrupación, concedió una entrevista exclusiva a La República para hablar del proceso de realización de su segundo álbum y de las expectativas que la banda tiene al llegar a nuestro país.

La agrupación argentina se alista para llegar a Huancayo y su bajista Fenu dice que, desde ya, las experiencias que tendrá en nuestro país serán bastante gratas para ellos, pues es la primera vez que salen de Argentina para dar un show musical.

¿Qué es Gativideo?

Los recuerdos y la nostalgia fueron claves en el nombre que los haría conocidos por su arte, pues la denominación de la famosa banda porteña se debió a la antigua empresa argentina distribuidora de VHS que tenía los derechos exclusivos de las copias de Disney y Fox que los cuatro jóvenes consumían cuando niños.

Los inicios de la banda se remontan hace 9 años atrás, el 2013, cuando se conocieron en el colegio y decidieron aventurarse a crear música, Sus principales referentes para lanzar el que sería su primer demo “Gatividemo” fueron Tame Impala y Mac DeMarco. Así, compusieron sus primeros cuatro temas musicales.

En 2015, Gativideo lanza el Gatividemo, el cual contuvo 4 temas. Foto: Instagram

El apogeo de “Colorama”

Durante los siguientes años, la citada agrupación musical evolucionó a grandes pasos y aprovechó para sacar nuevo contenido. Apostaron por fusionar géneros musicales como funk, disco, R&B, entre otros, y lanzaron, en el 2018, su primer disco de larga duración titulado “Colorama”.

Colorama (2018) fue el primer disco de Gativideo. Foto: Instagram

Dicho álbum contiene 10 canciones tanto bailables y eufóricas, como temas elegantes y groovies, entre ellas, el famoso tema “Bruce Wilis”, por el que se hicieron populares y que contó con la participación del doble argentino del actor hollywoodense Pablo Perillo.

“No pudimos pasar la oportunidad de hacer un video con ese ser. El video fue en base a la aparición de Pablo Perillo, no pudo haber sido de otra manera. Es la estrella de todo el concepto”, contó Fenu al respecto.

Lanzamiento de segundo disco “Boutique”

Tras la publicación de su álbum debut en 2018, la banda argentina regresó con “Boutique”, su segundo álbum de estudio. Este representa una etapa más madura de Gativideo y de sus integrantes, y se aleja de sus anteriores melodías.

La creación de “Boutique” se dio en medio de las restricciones sanitarias por la pandemia por COVID-19. Este hecho obligó a la banda a componer sus nuevas canciones por separado y luego juntarse a revisar el material de cada uno y depurar las maquetas que no consideraban las más apropiadas.

Para la creación de “Boutique”, ¿tuvieron una línea guía de la cual partir o algún concepto que buscaban seguir para que el material no sea tan distinto uno del otro?

La verdad es que el contenido diferente del otro no iba a ser porque los cuatro intentamos componer con la visión del proyecto en la mente. Si a alguno le gusta el rap, no va a componer un rap para Gativideo, sino para su proyecto propio. A fin de cuentas, las canciones, en general, tienen un tinte ‘gatividense’. Eso después viéndolo entre los cuatro, terminamos por armarlo y darle coherencia.

Realizaron 20 maquetas de las cuales solo quedaron 10, las pulieron y las grabaron. ¿Cuáles fueron los filtros que tomaron en cuenta para decidir qué temas entraban en el álbum y qué temas no?

Cada uno, por separado, hizo una lista de los mejores temas que cada uno pensaba que podían ir. Después, en base a los temas que más votos tenían, armamos la lista de los cuatro y esa lista la comparamos con la que fue la lista del productor Julián Contopulos.

Se armó pensando en la variedad de sentimientos que cada track le podía aportar al álbum. Momento clímax, momento de bajar, momento de bailar y si había un tema que nos estaba costando laburar, agarrábamos otro y seguíamos con ese.

A diferencia de “Colorama” (2018), ahora ha cambiado la estética e identidad visual de la banda, ¿qué tan inmiscuidos estuvieron en la elección de cada elemento que formó parte de la nueva esencia de Gativideo?

Te diría que un 100% de meternos en las decisiones. Nosotros teníamos una visión de algo (ideas, palabras claves) y últimamente al ser un poco más grandes y tener más responsabilidades, también hay cosas que ya nos exceden. Entonces, preferimos combinar ideas con gente que labura específicamente en esos rubros.

La identidad visual de Gativideo en "Boutique" tiene referencias coloridas de la época de los 2000. Foto: captura YouTube

La tapa, por ejemplo, la armó Rocko (un diseñador). Él diseñó toda la identidad consultándola con nosotros. En cuanto a la vestimenta fue el mismo proceso, combinando con las ideas de Rocko y Anitta (vestuarista), pero siempre consultando, no nos gusta dejar nada tan al azar.

¿Cuáles fueron los temas que estuvieron a cargo de ti en “Boutique”?

El único mío en cuanto a composición, estructura, de idea general y una que otra melodía, fue “Azul y solitario”.

¿Qué era lo que más escuchaba cada integrante (de que se nutría) para componer los temas el segundo disco?

Siempre hay disonancia en ese sentido porque cada uno está en un ‘mood’ distinto. En lo que si llegamos a un consenso de apuntar, de tener de referencias, fue a la época del pop de los 2000: Justin Timberlake, Black Eyed Peas, Gorillaz, Miranda, etc. Después, se suman varias cositas de varios lados, pero los 2000 fueron la referencia más presente.

Llegada al Perú

¿Cómo así se dio la oportunidad de formar parte del cartel del Festival Perú Central?

Entramos en contacto con Jimmy, que es uno de los organizadores y cabezas que idean el festival. Habíamos trabajado con él para la ‘merch’ allá en Perú. Nos hicimos muy afines, él estuvo muy dispuesto a ayudarnos en todo momento.

Es una persona que está muy metida en la industria musical y nos incluyó desde el principio. Creo que esos fueron los orígenes de nuestra llegada al festival. Es la primera vez que vamos a ir y creo que es lo único que estuve esperando hace años desde que se empezó a barajar la idea.

¿Qué expectativas tienen al llegar por primera vez a suelo peruano? Tienen una acogida muy grande aquí

Estoy armando un bloc de notas con cosas que me gustaría probar de Perú. Unas son los picarones y lo otro son emolientes. Después, en cuanto al recital, es llegar a Perú, a otro lugar distinto, conocer gente de allá y estar con mi banda y amigos. No hay manera de no pasarla bien, yo sé que sí va a pasar. Así que, esas expectativas, las tomo por sentado.

Relación con bandas

¿Sienten que a diferencia de otras bandas independientes argentinas ustedes han tenido un rápido ascenso en la escena musical, no solo de allá, sino también en países vecinos por la gran acogida que tuvo “Colorama” (2018)?

Sinceramente, no. La verdad es que, desde adentro, vinimos tocando hace 9 años y nuestro ascenso a cierta industria mainstream de la música siempre fue muy equilibrada. Siempre fue de pequeños pasos, pasos seguros y nada muy estrepitoso. Todo lo que vino después de “Colorama” fue natural para nosotros, nada nos sorprendió tanto.

Obviamente, hay ciertas cosas que sorprenden: la acogida de la gente en Perú o México, por ejemplo, siempre es ‘flashero’. Pero no hemos tenido ningún crecimiento exponencial, todo ha sido muy equilibrado.

Gativideo se prepara para tocar en suelo peruano por primera vez. Foto: Instagram

¿Cómo es su relación con las bandas argentinas de la misma movida musical que ustedes, como Bándalos Chinos, Zoe Gatuso, Indios, El mató a un poli motorizado? En un inicio, ustedes marcaron distancia de varios grupos porque les resultaban muy serios y querían encontrar su camino con sus propias influencias…

De las que nombraste, con la única que tenemos relación es con Bándalos Chinos, con los que ya hemos tocado varios meses. Ellos nos vienen apoyando desde hace ya varios años, entonces tenemos muy buena relación.

Puede ser que lo que dijiste haya marcado nuestro presente, que es que no nos llevamos con muchas bandas porque somos tímidos. Hay acercamientos que nos cuestan, pero nada de eso nos debería detener en hacer colaboraciones, compartir festivales, camarines y tener buenas charlas . Hay buena onda con mucha gente igual.

Gativideo alista nuevos videoclips

¿Tienen planeado filmar más videoclips de los temas de “Boutique”?

Sí, de hecho, el martes que viene tenemos algunas filmaciones. Unos ‘se vienen cositas’. La idea es que en julio ya estemos lanzando nuevo material audiovisual. Van a ser tres canciones y va a ser un concepto pelotero (salón de juegos con bolitas inflables).

En este preciso momento de sus carreras, ¿qué prioridades tiene Gativideo en su agenda?

En nuestra agenda artística está seguir haciendo música. Todo lo que fue el proceso de “Boutique” nos cansó un poco y estamos con la cabeza en componer y buscar métodos y formas para expresar las maquetas que tenemos. Meternos al estudio de nuevo, grabar y lanzar temas.

Quizás algún single o un par de singles puedan lanzarse este año, ojalá que con algún feat. Estamos barajando esas ideas. Con suerte este año, pero no puedo prometer nada.