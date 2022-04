¿Quién es Fiorella Méndez, la exesposa de Pedro Loli captada en la casa de Óscar del Portal?

Fiorella Méndez es una comunicadora que desde sus inicios en la televisión se ha mostrado muy cercana a las producciones audiovisuales del actor Aldo Miyashiro. Así, sería esta misma relación amical la que años después los pondría en el ojo de la tormenta, al ser captados junto a Óscar del Portar y Fiorella Retiz, respectivamente, en el departamento donde vive la familia del periodista deportivo.

En esta nota te contamos todos los detalles de la vida de la productora que, a diferencia de lo que muchos piensan, no llegó a dar su salto a la fama en la televisión con su llegada al programa nocturno, sino que ya era conocida desde que trabajó con “María Pía y Timoteo”.

¿Cómo inicia la trayectoria laboral Fiorella Méndez?

Ante la sorpresa de los televidentes que atendieron el programa de “Magaly TV, la firme” el pasado 30 de abril, la conductora Mónica Cabrejos contó que Fiorella Méndez y Fiorella Retiz habían sido bailarinas del espacio televisivo conducido por María Pía Copello. De esa forma, aseguró: “Ellas eran bailarinas de María Pía. (Pertenecían) al cuerpo de baile cuando María Pía estaba en el canal cinco. En la oficina de Alejandro Tirado estaba la del equipo de María Pía, y al frente estaba la oficina donde nosotros trabajábamos. Ya la empresa de Aldo había empezado a producir, y las contrataron para un programa que hacía con Ádamo, ‘Malcriados’, y un programa más, creo”.

Lo dicho anteriormente y las siguientes declaraciones de la escritora de “Mujer pública” puntualizan el inicio de la productora en el mundo de la televisión junto a Aldo Miyashiro: “Yo las veía como unas chiquillas, pero ya crecieron. No sé si María Pía renunció o se acabó el programa y ellas se quedaron como asistentes de producción. Yo dejé de trabajar y lo siguiente que vi fue que Fiorellita Retiz ya era reportera”.

Desde ese momento hasta la actualidad ha trabajado en la producción de los programas del conductor de “La banda del Chino”. O sea, detrás de cámaras, pero eso no fue impedimento para que cada que pudiera apareciera en las pantallas de los espacios nocturnos. Otro de sus trabajos fue como reportera, y también bailó en el sketch que hicieron en “La batería”, el cual se llamó Desafío La batería.

Después de terminar su relación con Pedro Loli, la productora Fiorella Méndez incursionó en el mundo de los influencer con pequeñas marcas, mientras volvía a ingresar a laborar para el programa de Aldo Miyashiro, que se transmitía en redes sociales y se llamaba “Habla, Chino”. Al mismo tiempo, manejaba al equipo Once machos, donde jugaba el periodista deportivo Óscar del Portal, con quien se supondría existe un relación más allá de la amical.

PUEDES VER: Fiorella Méndez asegura que esposa de Óscar del Portal sabía de reunión con Aldo Miyashiro

Fiorella Méndez y Pedro Loli: historia de un romance

La comunicadora Fiorella Méndez y el cantante Pedro Loli nunca han contado a detalle cómo se conocieron, y mucho menos en qué momento decidieron iniciar una relación. Solo se sabe que esta empezó con unas conversaciones por redes sociales. Ella trabajaba detrás de las pantallas de un programa nocturno y él hacía gala de su talento vocal en algunas orquestas nacionales.

Formalmente, se sabe que el 8 de febrero de 2014 empezaron una relación de pareja, y desde ahí han trabajado en construir una familia, en todo el sentido de la palabra. En los primeros meses del 2018, la comunicadora salió embarazada del cantante, y en junio del 2019 hicieron la presentación oficial de su primogénito para el programa “En boca de todos”.

Hasta el momento, todo parecía ser felicidad para la pareja. Poco a poco iban alcanzando metas, como obtener su propio departamento y más cosas. En el mismo año del nacimiento de su heredero, Pedro Loli llevó a Fiorella Méndez a Estados Unidos y, en una de sus visitas a un parque temático, le pidió la mano públicamente.

Pedro Loli le pidió la mano a su novia en parque temático de EE.UU.. Foto: captura/América TV

El 2019 fue un año de muchas sorpresas para ellos. Con sus altos y bajos, como cualquier otra relación, los novios continuaron su vida, hasta que en noviembre el artista fue ampayado por las cámaras de “Magaly TV, la firme” en su camioneta en compañía de una joven. Tras aquellas imágenes, otras mujeres denunciaron haber tenido algún acercamiento con el cantante.

En ese momento, la asistente de producción Fiorella Méndez decidió no pronunciarse al respecto y, de manera cautelosa, guardó silencio hacia el padre de su hijo, Pedro Loli. Meses más tarde, la pareja retomó su romance, el cual duró hasta el 22 octubre de 2021, día en que ambos anunciaron el fin de su relación de manera definitiva.

Pedro Loli y Fiorella Méndez anuncian el fin de su relación en comunicado. Foto: Instagram

La noticia se hizo viral por los comunicados que ambos sacaron en sus redes sociales. Desde ahí en adelante no se ha vuelto a saber nada de ambos ni se los ha visto juntos en algún lugar.

Ampay que demostraría infidelidad de Óscar del Portal con Fiorella Méndez

El pasado 19 de abril, el mundo del espectáculo peruano se sorprendió al ver unas imágenes del programa “Magaly TV, la firme” en donde aparecía una supuesta fiesta privada entre Aldo Miyashiro, Fiorella Retiz, Óscar del Portal y Fiorella Méndez, aparentemente, con motivo de la celebración de la victoria del equipo Once Machos en la Súper Liga, campeonato que le pertenece al periodista deportivo.

Lo que evidencia el reportaje es a la reportera besándose en un mueble con el conductor de “La banda del Chino” frente a la ventana que da para la calle del edificio, y a la productora de televisión salir del departamento al día siguiente. Horas antes, había tenido acercamientos que evidenciaban confianza con el expresentador de CMD, al amarrarle el cabello para que continúe jugando partido.

Descargo de Fiorella Méndez

La comunicadora Fiorella Méndez no se ha pronunciado personal y directamente hasta el momento, pero en el programa “América hoy” del pasado 21 de abril habló el cantante Christian Domínguez, quien aseguró que había conversado con la productora y ella le había dado su versión.

“Ella lloraba todo el tiempo. Me dijo que se quedó dormida porque justamente trabaja para ambas personas. (Con Aldo Miyashiro) trabaja lo de Once Machos y con Óscar del Portal hace La Liga. Me dijo, llorando, que fácil nadie le iba a creer, pero que ella se quedó dormida y que nunca vio a Aldo (en actitudes cariñosas con Fiorella Retiz)”, afirmó el artista.

Sin embargo, esto no fue todo, el líder de la Gran Orquesta Internacional, Christian Domínguez, detalló que lo que escuchó coincide con el descargo de Aldo Miyashiro. Asimismo, acotó: “No era la primera vez que se juntaban a altas horas de la noche. Eso me comentó (...) No es que acostumbre dormir en su casa (de Óscar del Portal), pero sí que a veces hay reuniones en su casa o en la de ella misma para trabajar”.

Cabe recordar que, dentro las declaraciones del presentador de “La banda del Chino” pidiendo perdón a su esposa, Érika Villalobos, a su familia y sus seguidores, Miyashiro también aprovechó en aclarar que entre Óscar del Portal y Fiorella Méndez no había pasado nada: “Como ustedes ven en las imágenes, en la reunión había más gente, y se ha especulado muchísimo sobre Fiorella y Óscar, y es algo sobre lo que yo tengo que pedir perdón. En un momento en que Fiorella estaba dormida ya Óscar se fue a su cuarto, pasó esto. Tampoco respeté la casa de Óscar del Portal”.