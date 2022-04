Chicas Doradas de Cuba lanzarán su videoclip de “Propuesta indecente”

Mediante su cuenta de Instagram, Lisandra Lizama, artista y esposa de Mauricio Diez Canseco, dio a conocer que muy pronto lanzará con sus compañeras de las Chicas Doradas el videoclip de “Propuesta indecente”, un cover de uno de los éxitos de Romeo Santos.

En su nueva producción, el cuarteto femenino de Cuba aparece muy elegante y derrocha sensualidad en el adelanto del video, protagonizado por Lisandra Lizama, Midalys Álvarez, Patricia Bustillo y Adryana Martínez, las integrantes de la agrupación.

“Esto viene con todas las fuerzas reunidas de un tremendo equipazo. Próximamente el nuevo videoclip con el cover ‘Propuesta indecente’”, publicó la cantante en sus redes sociales.

De inmediato, los comentarios no se hicieron esperar y halagaron en las redes sociales a este cuarteto femenino. “Me encanta. Bellas”, “Me encantó, muchos éxitos”, “Trailer épico”, fueron algunas de las reacciones.

Esta nueva propuesta se suma al éxito que ya logran con su primer videoclip del cover “Dejaría todo”, con el que también esperan ser la sensación del momento.

Gira por el Perú

Como parte de la promoción de Rústica, las Chicas Doradas de Cuba realizarán una gira por territorio peruano en mayo a fin de llevar su arte musical a distintos rincones de nuestro país.

Las artistas extranjeras comentaron que no solo modelan, sino también la rompen en el escenario con el canto y el baile.

Lisandra Lizama se casó con Mauricio Diez Canseco

Mauricio Diez Canseco, de 58 años, y Lizandra Lizama, de 26, contrajeron matrimonio en una romántica ceremonia frente al mar de Cuba, a las pocas semanas de haberse conocido.

“La vida se ha vuelto maravillosamente indescriptible desde que Dios me regaló la dicha de encontrarte. No sabes qué fortuna y dicha siento en mi corazón por el destino maravilloso que me espera como esposo tuyo. Te amo infinitamente”, aseguró el popular ‘Brad Pizza’.