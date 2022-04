Érika Villalobos dedicó romántico mensaje a Aldo Miyashiro por sus 15 años de matrimonio

Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz continúan siendo noticia tras protagonizar uno de los escándalos más polémicos dentro de la farándula peruana al ser captados en el departamento de Óscar del Portal. Como se sabe, el conductor de “La banda del Chino” mantenía una relación de más de 17 años con la actriz Érika Villalobos.

En el pasado, la pareja se consolidó como una de las más duraderas y estables del espectáculo. Pese a que no compartían mucho frente a cámaras, en más de una ocasión gritaron su amor a los cuatro vientos en diversos medios y redes sociales. Prueba de ello, es el conmovedor mensaje que dejó la participante de “Once Machos” para su exesposo por su aniversario número 15.

La pareja había cumplido el mes pasado 17 años de matrimonio. Foto: Erika Villalobos Instagram

¿Cuál fue el mensaje de Érika Villalobos?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Érika Villalobos sorprendió a todos sus seguidores al dedicar un romántico y extenso mensaje para su aún compañero, Aldo Miyashiro. En 2020, la artista nacional se tomó un momento para saludarlo por sus 15 años de matrimonio.

“¡Quince años ya! Nada fácil esta aventura. Y como tampoco es fácil el momento que estamos viviendo, me permito relajarme alterando la foto original con unas caritas un poco más regordetas de nosotros ahora. ‘¿Aceptas pasar la cuarentena conmigo?’ ‘Sí, acepto’”, escribió.

Érika Villalobos y Aldo Miyashiro tuvieron una crisis matrimonial en 2020. Foto: Érika Villalobos/Instagram

En aquel tiempo, la publicación recibió muchos mensajes de apoyo para la relación, pues atravesaron por una crisis matrimonial que los separó por 11 meses.

Aldo Miyashiro pide perdón a Érika Villalobos por ampay

El director peruano se hizo presente en el set de América TV para disculparse públicamente con su aún esposa Érika Villalobos tras ser ampayado por las cámaras de Magaly Medina con su exreportera del canal. El popular ‘Chino’ se mostró avergonzado por lo sucedido y lamentó haber faltado a su matrimonio.

“Cometí un error que me va a costar toda la vida. Quiero comenzar pidiendo perdón públicamente a Érika porque traicioné su confianza y porque no estuve a la altura, y porque no merezco todo lo que ella ha hecho por mí”, expresó.