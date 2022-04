Christian Domínguez indignado con usuarios por hacerle memes tras ampay de Aldo Miyashiro

Christian Domínguez ha sido uno de los personajes más nombrados a raíz del ampay de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal que destapó Magaly Medina en su programa, pues, en el pasado, en varias ocasiones ha protagonizado episodios similares y, a menudo, es recordado por dichas situaciones. Sin embargo, el conductor de “América hoy” pareció no estar de acuerdo cuando usuarios de redes sociales le hicieron memes tras la revelación de los vínculos de Miyashiro de Del Portal con las ‘Fiorellas’.

Así lo dio a conocer el cumbiambero, cuando Ximena Dávila, reportera del programa matutino “Estás en todas”, le preguntó por un tweet que se había vuelto viral en redes sociales en los últimos días. La publicación tenía a Domínguez como el creador del tweet que decía lo siguiente: “ Una desgracia lo de Aldo Miyashiro ”.

Este fue el meme de Christian Domínguez que se hizo viral tras darse a conocer el ampay de Miyashiro y Del Portal. Foto: Twitter

¿Qué dijo Christian Domínguez?

La reportera le preguntó si, efectivamente, el cantante había realizado dicha publicación condenando el ampay de Aldo Miyashiro. La pareja de Pamela Franco dejó en claro que no maneja esa red social y criticó la acción de los internautas de tomar con gracia el sonado caso del conductor de “La banda del Chino”

“No, yo no tengo Twitter. Es más, tuve alguna vez y como no sabía usarlo, lo dejé. La única red social que yo manejo es Instagram y un poco el TikTok con ayuda de mi pareja y de mi hija, pero muy poco”, contestó el presentador.

Instantes posteriores, aprovechó para enviar un fuerte mensaje a usuarios de redes sociales que se burlan de problemas ajenos.

“ A mí me incomoda la mofa, que la gente goce con el dolor ajeno. Somos seres humanos, nos podemos equivocar y no podemos juzgar. Yo no tengo por qué juzgarlos tampoco, no tengo el derecho de hacerlo . Me da mucha pena. Veo que la gente se regocija con el mal, eso me parece muy triste”, sostuvo.

Christian pide que las burlas cesen por comentar caso de Miyashiro

Tras el ampay de Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz, el programa “América hoy” se refirió al caso como parte de su pauta y los conductores decidieron consultar a Christian Domínguez sobre su opinión al respeto, hecho que lo llevó a convertirse en la burla de Internet.