Christian Domínguez cerca del divorcio con Tania Ríos: “Solo falta la fecha de audiencia”

Chistian Domínguez y Tania Ríos llevan 20 años de casados y, aunque finalizaron su relación el mismo año que contrajeron nupcias, la pareja no ha podido firmar el divorcio hasta ahora. Sin embargo, el cumbiambero ya tiene planes de matrimonio con Pamela Franco y, según lo dicho en la entrevista con “Estás en todas”, esos planes se harán realidad los próximos meses.

Tania Ríos y Christian Domínguez se unieron legalmente en el año 2002 y pocos meses después se separaron. Ambos mantienen una buena relación, pero durante estos 20 años no lograron acordar acertivamente para tramitar los documentos del divorcio.

¿Qué dijo Christian Domínguez sobre su divorcio?

Durante una entrevista en el programa “Estás en todas”, el cumbiambero mencionó cuál es el estado de la documentación que viene tramitando hace varios años atrás y recalcó que faltan pocos pasos para la resolución.

“Justo ayer hemos hablado con el abogado y solo falta que me den fecha de audiencia para que, después de eso, me den la sentencia y de la sentencia pasar al registro público”, dijo Christian Domínguez.

Asimismo, Pamela Franco se mostró entusiasmada por llegar al altar con su actual pareja: “Que salga la sentencia o, si no, lo sentencio yo. Lo que es para ti es para ti”.

Dificultades de Christian Domínguez en el divorcio

Tania Ríos y Christian Domínguez tuvieron varios inconvenientes al tramitar la documentación porque la exbailarina se encontraba en Estados Unidos y el líder de la Gran Orquesta Internacional tenía un nuevo romance las veces que ella llegaba al Perú.

En el 2019 se especuló innumerables veces sobre el tema y, durante una entrevista para el programa de Magaly Medina, Tania Ríos aclaró en qué situación se encontraba el divorcio.

“Me gustaría mucho conversar con él, sin cámaras, sin público, sin intermediarios, siendo él y yo. Los únicos casados aquí somos él y yo (…). Yo he tratado de buscarlo por personas que sé que tienen acceso a comunicarse con él, pero simplemente él evade eso”, sostuvo.

Ríos dijo que no tenía “ninguna queja” sobre la relación que tuvo con Christian Domínguez. “Nada que quejarme en ningún sentido de la palabra. Para mí fue, como lo dije algún tiempo atrás, el hombre perfecto”, concluyó.

“Me parece ridículo, porque siempre ha coincidido que él está en una relación, con esta o aquella. Entonces, siempre que he tratado de localizarlo de una u otra forma, él no me da la cara”, manifestó.

Christian Domínguez habla sobre el ‘Chemo’ Ruiz

Como se recuerda, Marco ‘Chemo’ Ruiz mantuvo una relación con Pamela Franco hace varios años atrás; sin embargo, Christian Domínguez no tuvo problemas al responder sobre este tema para el programa “En boca de todos” y aseguró que entre él y su pareja existe tanta confianza que los temas del pasado no le afectan.

“No, imagínate, por qué me va a incomodar? (...) todos tenemos un pasado, en mi tiempo no fue. Yo creo que recién nacía, por no decir que fue hace muchos años”, dijo él con mucha seguridad.

Pamela Franco también opinó y dijo que: “Con Christian somos patas, y nosotros hablamos de absolutamente todo. Yo respeto. Como lo dije en algún momento, él tiene su vida pasada. Yo también tengo mis errores, pero yo sí soy fresca, no miro atrás ni por casualidad”.

Christian Domínguez pide que paren las burlas en redes sociales

Luego de comentar sobre el ampay de aldo Miyashiro, las redes sociales detonaron en memes sobre Domínguez y los cibernautas recordaron las veces en las que el cantante fue infiel a sus exparejas. Ante estas críticas, él pidió lo siguiente:

“Yo fui tendencia por una palabra que dije, pero no explican después de eso. Ponen la infidelidad es injustificable y lo ponen a primera plana. Entonces, quien no ve el programa comienza a atacarte. Todo el mundo va a pensar que yo soy un fresco porque también lo he pasado o que estoy juzgando algo. Al contrario, no puedo justificar un error que también he cometido, por eso he sido muy delicado para opinar, porque no me siento con el derecho ni la autoridad moral de decirlo porque también me equivoqué”, dijo incómodo.