Christian Domínguez cerca del divorcio: “Solo falta que me den fecha de audiencia”

Chistian Domínguez y Pamela Franco están próximos a cumplir tres años de relación y, durante ese tiempo, ambos han mencionado el tema del matrimonio; sin embargo, existe un impedimento para que los cantantes de cumbia contraigan nupcias: Christian Domínguez continúa casado con Tania Ríos.

Tania Ríos y Christian Domínguez se unieron legalmente en el año 2002 y pocos meses después se separaron. Ambos mantienen una buena relación, pero durante estos 20 años tuvieron problemas para tramitar los documentos del divorcio.

¿Qué dijo Christian Domínguez sobre su divorcio?

Durante una entrevista en el programa “Estás en todas”, el cumbiambero mencionó cuál es el estado de la documentación que viene tramitando hace varios años atrás y recalcó que faltan pocos pasos para la resolución.

“Justo ayer hemos hablado con el abogado y solo falta que me den fecha de audiencia para que, después de eso, me den la sentencia y de la sentencia pasar al registro público”, dijo Christian Domínguez.

Asimismo, Pamela Franco se mostró entusiasmada por llegar al altar con su actual pareja: “Que salga la sentencia o, si no, lo sentencio yo. Lo que es para ti es para ti”.

Dificultades de Christian Domínguez en el divorcio

Tania Ríos y Christian Domínguez tuvieron varios inconvenientes al tramitar la documentación porque la exbailarina se encontraba en Estados Unidos y el líder de la Gran Orquesta Internacional tenía un nuevo romance las veces que ella llegaba al Perú.

En el 2019 se especuló innumerables veces sobre el tema y, durante una entrevista para el programa de Magaly Medina, Tania Ríos aclaró en qué situación se encontraba el divorcio.

“Me gustaría mucho conversar con él, sin cámaras, sin público, sin intermediarios, siendo él y yo. Los únicos casados aquí somos él y yo (…). Yo he tratado de buscarlo por personas que sé que tienen acceso a comunicarse con él, pero simplemente él evade eso”, sostuvo.

Ríos dijo que no tenía “ninguna queja” sobre la relación que tuvo con Christian Domínguez. “Nada que quejarme en ningún sentido de la palabra. Para mí fue, como lo dije algún tiempo atrás, el hombre perfecto”, concluyó.

“Me parece ridículo, porque siempre ha coincidido que él está en una relación, con esta o aquella. Entonces, siempre que he tratado de localizarlo de una u otra forma, él no me da la cara”, manifestó.