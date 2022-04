Carlos Vílchez anuncia show de “Primer curso de especialización antiampay”

Carlos Vílchez sorprendió al anunciar su nuevo show que se titula “Primer curso de especialización antiampay”. El cómico de “JB en ATV” hará un espectáculo en el que revelará sus tips para nunca ser ampayado por las cámaras de Magaly Medina.

La noticia llega en medio de la polémica que se ha generado por el ampay de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal.

El show de Carlos Vílchez

El divertido espectáculo se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco y las entradas para poder ver al artista en el escenario estarán a la venta el próximo lunes 25.

“¡Este 13 de mayo en @ccbianca_barranco estaré dando el primer curso de capacitación! No faltes a este show… Entradas en @teleticket.oficial a partir del lunes”, escribió el humorista peruano.

Carlos Vílchez sorprendió al anunciar su nuevo show. Foto: captura/ Instagram

Carlos Vílchez y Magaly Medina

Recordemos que, en diciembre de 2021, Carlos Vílchez estuvo cara a cara con Magaly Medina para brindar una entrevista junto al psicoterapeuta Tomás Ángulo. El cómico reveló cómo se salvó de ser ampayado por el equipo del programa de la conductora.

Contó que en una ocasión un seguidor suyo le advirtió que lo estaban persiguiendo y que gracias a él no pudo ser captado por las cámaras .

“Con una chica que es bastante conocida, que en tus videos lo vas a encontrar, me acuerdo clarito que el que me salvó fue el chico que atiende en el cine. ‘Señor Vílchez, yo lo quiero mucho, lo admiro. Afuera están las cámaras de Magaly. Dígale a la señorita que salga por la puerta de atrás’, me dijo”, recordó.