Cachay envía fuerte mensaje a Dayanita y Danny Rosales: “Han perdido la humildad”

Dayanita y Danny Rosales se convirtieron en el tema central de una entrevista que tuvo el popular cómico Cachay con Magaly Medina. En el reportaje presentado el último 22 de abril, habló sobre su percepción de la fama y reveló que considera que la popularidad ha nublado la humildad de sus dos colegas.

José Luis no dudó en arremeter contra los dos famosos personajes de televisión, ambos integrantes de “JB en ATV”, y envió una recomendación.

¿Qué dijo Cachay?

“Danny Rosales tiene un poco de ego. (...) Así como Dayanita también, han perdido la humildad , hay gente a la que el dinero los enloquece de repente”, fueron las duras palabras de Cachay.

El famoso comediante reflexionó sobre sus inicios y recordó que todos han tenido el mismo origen, las calles: “Sigue siendo un cómico de la calle, tiene que bajarse, tiene que aprender que él comenzó en la calle. Él de repente porque trabaja en un programa cree que ya le ganó a todo el mundo”.

Dayanita molesta por críticas

Dayanita no dudó en responder luego de que ‘Robotín’ asegurara que ha perdido la humildad tras ganar fama en televisión y en las redes sociales. El intérprete contó que la integrante de “JB en ATV” le falló en un evento prosalud, a pesar de que ya había confirmado su asistencia. La actriz cómica se mostró muy incómoda ante las acusaciones y desmintió haber cambiado.