Ale Fuller aclara si su amistad con Flavia Laos terminó por Pablo Heredia: ”Fue muy duro para mí”

Luego de mucho tiempo, Alessandra Fuller se animó a hablar sobre la amistad que tenía con la modelo Flavia Laos, con quien compartió protagonismo en la serie “Ven, baila, quinceañera”. Diversos rumores señalaban que ambas se habían distanciado porque Pablo Heredia tuvo una relación con la ‘Ojiverde’. ¿Cuál fue la verdadera razón?

La actriz contó que pasó un momento complicado al separarse de su examiga y que prefirió mantenerlo todo en privado para no afectar a las personas involucradas en el problema. Asimismo, indicó que no lamenta ninguna de las decisiones que tomó, pues para ella fueron las correctas.

“La verdad es que fue un tema difícil, muy duro para mí, que decidí no exponer, no tocar. Recuerdo que se me criticó por no dejar las cosas claras, por no ser directa con lo sucedido, pero fue una decisión que tomé para no seguir haciendo más ruido, para que no se critique más a las personas involucradas, para tratar de apagar un poco tanto ruido mediático. Preferí dejarlo como en privado, tener la conversación que se tenía que tener, y tomar esa decisión fue lo que me hizo estar más tranquila . No me arrepiento que haya sido así”, explicó para El Comercio.

¿Por qué se distanció de Flavia Laos?

Por otro lado, fue consultada por haberse alejado inesperadamente de la influencer, pero evitó comentar al respecto. Sin embargo, resaltó los buenos recuerdos que conserva de ambas personas y la buena relación que tuvieron en su momento.

“Pero es una situación que compete a dos partes. Yo me quedo con eso. Con saber que traté de manejar las cosas entre cuatro paredes. Creo que, si hubo tanto cariño de por medio —pues la consideré una hermana en mi vida, una persona muy cercana a mí—, prefiero quedarme con lo bonito que vivimos, con todo lo que aprendimos juntas. Los involucrados fueron importantes en mi vida, prefiero tomarlo así”, expresó.

Ale Fuller y Flavia Laos fueron parte de la novela "Ven baila quinceañera". Foto: composición Ale Fuller/Flavia Laos/Instagram

Ale Fuller hace pública su relación con Francesco Baldi

Mediante redes sociales, la joven sorprendió a todos sus seguidores al revelar que tiene una relación con el abogado Francesco Baldi, con quien fue captada en noviembre del 2021 por las cámaras de “Amor y fuego” mientras paseaba en Paracas.

Todo comenzó cuando un usuario de Instagram le preguntó si tenía planeado enamorarse este 2022. Ante esto, la actriz peruana respondió con una fotografía de su mano junto a la de su pareja. “El 2021 fue toda una sorpresa. No tengo palabras que se acerquen a describirlo”, dijo la joven luego de revelar que tiene un romance.