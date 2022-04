Yahaira Plasencia reveló que no celebrará su cumpleaños: “Estaré cantando en Chincha”

Yahaira Plasencia está próxima a cumplir un año más de vida y no dejará pasar la oportunidad para hacer lo que más le gusta. La salsera, quien hace poco fue captada con Jair Mendoza, ha declarado que se mantendrá ocupada en esta fecha especial.

Yahaira Plasencia: “Haré lo que más amo”

A través de sus redes sociales, Yahaira Plasencia compartió con sus seguidores que el próximo sábado 23 de abril estará celebrando su cumpleaños. No obstante, la salsera sorprendió al anunciar que no festejará con una fiesta o descansando.

“Mi gente hermosa, ¿cómo están? Mucha gente me está preguntando que haré mañana por mi cumpleaños y haré lo que más amo, estar con ustedes, con mi público, con la gente que me quiere, con la gente que me apoya. Estaré cantando en Chincha”, dijo en un breve video.

Más adelante, Yahaira invitó a todos sus seguidores a que la acompañen a celebrar esta fecha especial en su concierto: “Los espero con mucho mucho amor, pasaré mi cumple con ustedes, qué mejor bendición y regalo que estar con las personas que quieres, que me motivan a más. Los veo este 23 de abril, el mejor día del mundo mundial”.

Yahaira Plasencia celebró el cumpleaños de su mamá a lo grande

A diferencia de su propio cumpleaños, Yahaira Plasencia sí se animó a realizar una gran fiesta para su madre Gloria Quintanilla. “HB (Happy birthday), madre, te amo”, se lee en los videos que subió a Instagram. De acuerdo a lo que contó la salsera, sus dos padres fueron sorprendidos por mariachis mientras celebraban en un local grande.

En el mismo evento, Yahaira hizo gala de su talento y deleitó a sus progenitores con su canto. El hermano de la artista, Jorge Plasencia, fue el encargado de registrar el momento en el que la famosa se luce en el escenario.