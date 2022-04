Natalie Vértiz presume su matrimonio con Yaco Eskenazi: “Todos deberían seguir su ejemplo”

Luego del ampay de Aldo Miyashiro, las redes sociales han destacado los pocos romances de la farándula nacional que aún se mantienen sólidos a pesar de los años. Una de las más mencionadas en las plataformas es la pareja conformada por Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi, quienes llevan casados desde el 2015 en una boda de ensueño que tuvo a grandes invitados y que fue televisada a través de la señal de América TV.

La relación que nació en el set de “Esto es guerra” parece haber encontrado el secreto para sacar adelante a su familia, ya que llevan casi una década como novios. Una de estas ventajas es que ambos suelen llenarse de elogios mutuamente cada vez que hacen una aparición pública.

Natalie Vértiz presume su matrimonio con Yaco Eskenazi

En ese sentido, Natalie Vértiz no solo volvió a destacar el amor que le tiene Yaco Eskenazi, sino que también aseguró que muchos hombres deberían seguir su ejemplo para mantener viva sus respectivas relaciones.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi se casaron en el 2015. Foto: América TV/captura, Natalie Vértiz/Instagram

“Yaco es un chico que me respeta mucho, que me quiere, que me ama, y todos deberían seguir ese ejemplo”, expresó para Trome.

Natalie Vértiz evita opinar de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal

Natalie Vértiz estuvo conduciendo este viernes 22 de abril el bloque de espectáculos de América Noticias por lo que tuvo que opinar sobre el ampay de Aldo Miyashiro. La modelo evitó dar una valoración de lo sucedido, aunque afirmó que tanto el conductor como Óscar del Portal, son dos personas a las que considera mucho.

“Bueno, de todas maneras es complicado ver todo lo que ha sucedido estos últimos días. Ellos son dos personas que yo considero un montón. Los demás involucrados no, pero sí a Aldo y a Óscar, yo los considero un montón, son personas que yo respeto y ver esto es difícil porque conozco a las familias”, añadió.