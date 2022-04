Monique Pardo regaña a Aldo Miyashiro por ser infiel a Érika Villalobos: ‘’Eres un traidor’'

Monique Pardo lanzó una dura crítica contra Aldo Miyashiro después de que este reconociera que le fue infiel a Érika Villalobos, su esposa y madre de sus dos hijos. Durante una reciente entrevista, la exvedette lamentó las imágenes del último ampay de Magaly Medina, en las que el conductor de “La banda del chino” aparece besando a Fiorella Retiz durante una reunión.

“Aldo, eres un traidor. Lo que hiciste a tu esposa fue demasiado. La dejaste en vergüenza frente a todo el país, eso no se hace . Has perdido a una excelente mujer e intachable ser humano. No es justo, en serio”, aseveró al diario El Popular.

Monique Pardo rechazó entrevista con Aldo Miyashiro

En otro momento, Monique Pardo dio a conocer que años atrás rechazó una entrevista para Aldo Miyashiro debido a que no se llevaba bien con el presentador.

“No quiero saber nada de Aldo. Él me quiso entrevistar hace varios años y no lo permití (...) porque no me cae bien. Ahora confirmo mi verdad con el ampay con esa chica. Esperemos que no salgan más imágenes de Aldo porque entre artistas se escuchan muchas cosas. Es lo único que voy a decir”, relató.

Aldo Miyashiro se pronuncia tras ampay con Fiorella Retiz. Foto: captura de América TV

Aldo Miyashiro reconoce infidelidad a Érika Villalobos

El miércoles 20 de abril, durante la transmisión de “La banda del chino”, Aldo Miyashiro reconoció que le fue infiel a Érika Villalobos con Fiorella Retiz y extendió sus disculpas a su aún esposa.

“Quiero comenzar pidiendo perdón a Érika porque traicioné su confianza y porque no estuve a la altura, y porque no merezco todo lo que ella ha hecho por mí”, manifestó. “Quiero decirle que seguramente no vamos a poder volver, pero que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para sanar esa herida y para poder llevar una relación de dos personas que alguna vez se quisieron mucho”, sentenció.