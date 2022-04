Padre de Patricio Álvarez envía carta a Magaly Medina donde le pide no hablar de su hijo

Sorprendida. Así se mostró Magaly Medina tras recibir una carta notarial del padre de Patricio Álvarez, arquero peruano que juega en la Liga 1 por Sport Boys. La conductora informó sobre este documento que le llegó repentinamente, en el cual se refiere a una denuncia de Macarena Gastaldo que presentó tiempo atrás.

Al respecto, cuestionó sobre su pedido. Según detalla, solicita que se rectifique sobre la acusación de agresión física y psicológica que la modelo argentina señaló en su contra.

La influencer argentina está indignada con la denuncia del futbolista. Foto: Macarena Gastaldo/Patricio Álvarez/Instagram

¿Qué dice la carta notarial a Magaly Medina?

La figura de ATV aclaró que no haría caso a tal pedido, porque no fueron sus palabras y no emitió juicio alguno. “El papá del Patricio Álvarez ha enviado una carta. Él es abogado y no sé cuál es su intención, pero yo no tengo nada que rectificar ”, acotó.

“Él nos atribuye una denuncia que Macarena (Gastaldo) le hizo en 2020, donde la que habló sobre las agresiones que vivió fue ella”, precisó.

En la carta notarial, el progenitor de Patricio Álvarez le pide a la conductora no mencionar el nombre de su hijo ni mostrar imágenes de él. Así, avaló su libertad de expresión y negó que no haría lo qué el señor solicita.

“El papá de Patricio Álvarez nos dice que no podemos emitir imágenes ni referirnos a su hijo, ¿estamos en la Alemania nazi, la Venezuela de estos momentos?”, se preguntó.

“Lo siento, señor, pero es algo que ni a un periodista ni a un comunicador se le puede prohibir. En este caso, la justicia será quien decida ”, sentenció la conductora de “Magaly TV, la firme”.

¿Qué pasó entre Macarena Gastaldo y Patricio Álvarez?

En 2020, Macarena Gastaldo denunció al futbolista de violencia física y psicológica. La argentina habló con un reportero del programa para dar sus declaraciones.

“Nunca conté nada para que no lo boten del club (…) me dejaba inconsciente porque me reventó la cabeza. Me decía que me iba a botar del país porque su papá tenía poder”, afirmó en su momento.