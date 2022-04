Magaly Medina a Christian Domínguez: “Tú eres un infiel y no puedes dar consejos”

No le perdona nada. Magaly Medina se pronunció sobre los personajes conocidos de la farándula que salieron a hablar sobre el ampay del actor Aldo Miyashiro y la productora Fiorella Méndez, el cual fue presentado por ella misma en su programa el pasado 19 de abril. Entre quienes dieron su opinión al respecto, hizo lo propio el conductor de “América hoy” Christian Domínguez, a quien ella no dudó en tildarlo de ‘fresco’.

Como se recuerda, el cantante líder de la Gran Orquesta Internacional confesó en pleno espacio televisivo de América Televisión, en vivo, que se había comunicado con la expareja de Pedro Loli y le había dado algunos detalles de lo que sucedió la noche en la que se quedó a dormir en el departamento de Óscar del Portal. Asimismo, aprovechó en defenderla de las especulaciones y puntualizar que esa no era la primera vez que pernoctaba en su domicilio por motivos laborales.

¿Qué dijo exactamente Christian Domínguez?

“Yo conozco a Fiorella Méndez, es mi amiga, por Pedro Loli. Ella lloraba y lloraba, me decía: ‘Amigo, te voy a contar algo, yo me quedé dormida’. Ella trabaja para ambas personas; con Aldo en 11 machos, y con Óscar por La Superliga”, comenzó contando Christian Domínguez a sus compañeros de panel.

Asimismo, afirmó: “Ella me dijo que no es la primera vez que se quedaba en casa, dormida, para ver esos temas. No debió ser la casa, estoy de acuerdo, de repente lo que ocurre en ese grupo no es normal”.

Magaly Medina le responde con todo a Christian Domínguez

La periodista Magaly Medina no tuvo problemas en recordar el pasado de Christian Domínguez, quien fue ampayado en más de una ocasión por las cámaras de su programa siendo infiel a sus parejas. Es por ello que, cuando leyó sus declaraciones, aseveró: “Sí, eres bien fresco. Tú eres un infiel y no puedes dar consejos a otro infiel”.

Además, acotó: “¿Y la otra, (...), viene a hablar de infidelidad? ¿Qué sabrá lo que piensan estas personas? ¿Hasta qué punto han caído en ese programa?”, con la finalidad de invalidar lo que había dicho el empresario musical y sus compañeros de “América hoy”.