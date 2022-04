Libido lanza nuevo disco acústico gravado íntegramente en el Gran Teatro Nacional

Sobre los primeros años de la década de los 2000, el grupo Libido se convirtió en uno de los representantes musicales más destacados del Perú gracias a su repertorio musical que rápidamente fue aceptado por el público nacional. Los logros internacionales no tardaron en llegar, aunque a pesar de los éxitos, los integrantes de la banda terminaron separados y enfrentados mediáticamente.

No obstante, Salim Vera y Manolo Hidalgo siguen adelante con sus presentaciones y acaban de lanzar un nuevo disco acústico, el cual fue grabado en su totalidad en el Gran Teatro Nacional. La producción se lanzará en dos volúmenes por lo que la primera parte de ella ya están disponibles en las principales plataformas digitales.

Libido lanza nuevo disco acústico gravado en el Gran Teatro Nacional

Los fundadores de Libido se mostraron muy emocionados tras este reciente lanzamiento y por haber tocado en uno de los escenarios más representativos del Perú. Incluso, el guitarrista se animó a calificar este nuevo disco como el mejor de todos.

“ Creemos que es nuestro mejor disco acústico en vivo por su calidad, repertorio y el trabajo que involucró su realización. Además, sentimos que hemos evolucionado como músicos, como banda, nuestro sonido es otro y cuidamos todos los detalles para que todo sea perfecto ”, señaló Manolo Hidalgo.

Libido retomó sus presentaciones tras dos años alejados de los escenarios. Foto: Cabeza hueca

“ Presentarnos en el Gran Teatro Nacional fue una realización personal y grupal por todo lo que representó tocar en ese lugar ”, agregó Salim Vera.

Salim Vera descarta reencuentro con Toño Jáuregui

Por octubre del 2020, Toño Jáuregui declaró que está abierto a un posible reencuentro con Salim Vera y el resto de integrantes de Libido a pesar de los enfrentamientos del pasado. Sin embargo, el vocalista descartó esta posibilidad al asegurar que está concentrado en su carrera musical.

Salim Vera, vocalista de Líbido, habla sobre posible reencuentro con Toño Jáuregui. | Foto: Composición Facebook de Salim Vera / John Reyes Mejia (La República).

“No lo sé (si sucederá el reencuentro), no es predecible, no es prioridad para nosotros, quizás el 2022 o el 2023, no sabemos cuáles van a ser los requisitos, quizás suceda o quizás no, lo vemos como una posibilidad, pero no va a ser ahora, prefiero no pensar en eso por el momento”, indicó a La República.