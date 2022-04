Siete meses después de su último tema, Karol G vuelve al ruedo con “Provenza”. El 19 de abril subió un vídeo de Instagram que muestra un pequeño extracto de la próxima canción de la colombiana.

“Provenza. Recordé que no he sacado música nueva y me animé”, escribió la cantante como descripción al video publicado. En el adelanto se oye una voz masculina. La especulación de los fanáticos hizo presuponer que Bad Bunny colaboraría con ella, pero no está confirmado.

“Provenza” y el barrio de Karol G

Provenza es un barrio de la ciudad de Medellín, Colombia. En esos pasadizos Karol G creció, así que el nombre del tema es un homenaje a sus años fuera de los flashes y micros en su natal.

Posibles indirectas de “Provenza”

Mucha expectativa hubo en la fanaticada de Karol G por ver su regreso luego de terminar su vínculo afectivo con el reggaetonero Anuel AA. Esta canción, precisamente, acontece meses después de la ruptura.

Los fans se han concentrado en analizar la letra del adelanto de “Provenza” para tratar de encontrar referencia a un tercero. En una parte de la canción se puede oír la frase: “Tú eres un polvito difícil de reemplazar”. Para precisar que se lo canta a ella misma, la ‘bichota’ empoderada reformuló el sujeto de la oración y escribió en Twitter: “Soy un polvito difícil de reemplazar”.

Algunos aseguraron que no cabe duda: es una indirecta para su expareja, Anuel AA. Otro detalle que han advertido los acuciosos es que en la letra se habla de una persona que tiene un examor y le piden que reviva el pasado reciente ahora que ella está soltera.