Jessica Newton confirma que Alessia Rovegno participará en el Miss Perú Universo 2022

Jessica Newton y Alessia Rovegno mantuvieron a la espera a todos los seguidores del Miss Perú y, luego de varios meses, por fin decidieron revelar que la joven cantante será parte del certamen de belleza. Este viernes 22 de abril, organizadora del Miss Perú anunció que Rovegno es la última modelo convocada para representar a nuestro país en el Miss Perú Universo 2022.

A inicios del mes de abril, Rovegno fue entrevistada por “Amor y fuego” para conocer sobre su carrera artística y de modelaje. Durante la conversación, la intérprete de “Un amor como el nuestro” mantuvo la intriga de su participación en el Miss Perú Universo hacia todos los televidentes.

¿Qué dijo Jessica Newton sobre la participación de Alessia Rovegno?

Jessica Newton es una figura del espectáculo que se comunica diariamente con sus seguidores y publica contenido referente al modelaje y los eventos que organiza. Este viernes 22 de abril, la ex reina de belleza utilizó su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer que Alessia Rovegno estará presente en este certamen.

“Con ansias esperando a la décima candidata”, dijo en la primera historia. Posteriormente, se ve a Alessia Rovegno ingresando a un salón en el que se encuentra Jessica Newton también. “Hola, ya estoy acá”, dijo la joven contenta por ser parte de este concurso.

Las 10 candidatas para la corona del Miss Perú Universo 2022

Tatiana Calmell del Solar

Mei Azo

Arlette Rujel

Liseth Guevara

Almendra Castillo

Valeria Flórez

Daleine Arroyo

Flavia Montes

Maryori Moran

Alessia Rovegno.

Jessica Newton ya tiene a las 10 candidatas para el Miss Perú Universo 2022. Foto: Instagram/ @apoyoperyreinas

Alessia Rovegno demuestra su fluidez hablando inglés

Durante una breve entrevista con un medio estadounidense, Alessia Rovegno demostró su seguridad y confianza al responder las preguntas del reportero.

“Soy de Perú. Este producto es supersaludable: sin azúcar, sin calorías. Bueno, solo tiene 18 calorías, es sorprendente. Soy modelo actualmente. Pienso vestir (ropa) de varios diseñadores por mucho tiempo. No, yo no podría escoger a uno, me gustan varios diseñadores. Escoger a uno es que te guste algo en especial”, dijo muy contenta.