Álvaro Rod y Milett Figueroa lanzarán videoclip de “Escúchame mi amor” en versión balada

Álvaro Rod anunció el próximo estreno de la versión balada de “Escúchame mi amor” con videoclip incluido, en el que contará con la participación especial de la actriz y modelo Milett Figueroa. Tras el éxito de su tema en estilo salsero, el cantante peruano se alista para el lanzamiento de este nuevo proyecto.

“Contento por esta nueva versión de ‘Escúchame mi amor’. La canción ha quedado muy bonita y estamos seguros de que tendrá buena aceptación en la gente. Milett es muy talentosa.”, comentó.

Por otra parte, la popular ‘Milechi’ se mostró muy agradecida y entusiasmada por haber podido juntarse con Álvaro Rod en el videoclip del tema.

“Súper feliz de colaborar en esta hermosa canción junto a Álvaro. Ha quedado muy bonita en versión balada y estoy ansiosa por el estreno del videoclip, ideal para pedir perdón a quienes fallaron al corazón”, detalló la ex Miss Supertalent of the World.

Álvaro Rod y Milett Figueroa juntos en videoclip. Foto: Álvaro Rod/difusión

Álvaro Rod compite en Premios Heat 2022

Álvaro Rod, intérprete de exitosos hits como “Vamos a escapar” y “Somos dos”, invitó a todos sus seguidores a respaldarlo en la categoría promesa musical de los Premios Heat 2022.

“Este 30 de abril se cierran las votaciones en la aplicación de los Premios Heat. Y en mayo, con toda la actitud positiva y representando a mi Perú querido, nos vamos a República Dominicana para, si Dios lo permite, traernos el premio a casa”, expresó.

Álvaro Rod agradeció el apoyo que recibió de sus fans. Foto: Instagram

Milett Figueroa afirma tener ‘códigos’: “Nunca estuve con la ex de una amiga”

A mediados de marzo, durante una entrevista en el programa “América hoy”, Milett Figueroa aseguró que siempre es leal a sus amigas.

“¿Alguna vez has roto los códigos de las amigas?”, le preguntó Ethel Pozo a la modelo. Ella, de manera tajante, respondió: “Nunca”.