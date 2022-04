Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz estuvieron juntos en la playa días antes del ampay, según “Instarándula”

Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz continúan en el ojo de la tormenta. Luego del ampay difundido en el programa de Magaly Medina y las disculpas públicas del protagonista del ampay en “La banda del Chino”, varios medios de comunicación y personajes públicos han dado a conocer su opinión sobre el tema. Por otro lado, este viernes 22 de abril, Samuel Suárez se hizo presente en “Instarándula” y publicó una foto que comprometería más a Miyashiro.

A través de la cuenta oficial de “Instarándula”, varios usuarios conocedores de ‘Chollywood’ envían fotos de personajes públicos para evidenciar qué hacen y en dónde están. En este caso, los cibernautas mostraron que el aún esposo de Érika Villalobos se encontraba junto con Fiorella Retiz semanas antes de que Magaly Medina destapara el affaire entre ambos.

¿Qué mostró el seguidor de “Instarándula”?

Samuel Suárez difundió esta fotografía en la que se ve al conductor caminando en la playa junto a la joven periodista: “Samu, justo le tomé foto al ‘Chino’ en la playa sin saber que era ella (Fiorella Retiz) la del costado, y acabo de confirmar que sí (la foto fue del 21 de marzo)”.

La identidad de la joven fue comprobada con una fotografía en la que usa el mismo bikini que llevaba puesto ese soleado día.

Aldo Miyashiro anuncia el fin de su matrimonio con Érika Villalobos

Este miércoles 20 de abril, el líder de “La banda del Chino” se disculpó públicamente por la infidelidad a Érika Villalobos y, en medio de este discurso, él dejó entrever que es complicado retomar la confianza en su matrimonio.

“Quiero decirle (a Érika) que seguramente no vamos a poder volver, pero que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para sanar esa herida y para poder llevar una relación de dos personas que alguna vez se quisieron mucho”, dijo.

Aldo Miyashiro pide perdón a Érika Villalobos

El director de “Once Machos” se mostró arrepentido por las imágenes emitidas en el programa de “Magaly TV, la firme” y pidió disculpas públicas a su aún esposa, Érika Villalobos.

“Cometí un error que me va a costar toda la vida. Quiero comenzar pidiendo perdón públicamente a Érika, porque traicioné su confianza y porque no estuve a la altura, y porque no merezco todo lo que ella ha hecho por mí”, comentó.

Aldo Miyashiro reconoció dañar los 17 años de matrimonio con Érika Villalobos. Foto: composición captura/América Tv, Érika Villalobos/Facebook

Fiorella Retiz lanza comunicado tras ampay

Luego del extenso mensaje en vivo que dio el conductor durante su programa nocturno, Fiorella Retiz hizo lo propio y recurrió a su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse respecto a lo ocurrido. La conocida reportera señaló estar avergonzada y triste por todo lo que ha pasado.

“No hay palabras para expresar mi dolor y pena. Nunca pensé vivir algo así. Ahora, en soledad y vergüenza, enfrentaré las consecuencias . A todos los que me conocen y me han apoyado les doy gracias de corazón”, escribió la periodista en redes sociales.