Revive el día que Aldo Miyashiro y Beto Ortiz discutieron en vivo por Magaly Medina

¡Se dijeron de todo! Aldo Miyashiro es un actor, conductor y productor de televisión peruano que ha iniciado su carrera en la televisión a muy corta edad, pero con la creación de contenido audiovisual, pues interpretó a alguno personajes. Parte de su trayectoria inició con la serie “Misterio”, “La gran sangre” y “Calichín”, pero eso no fue todo. Años más tarde, probó suerte en la conducción al juntarse con Beto Ortíz en el programa “Enemigos íntimos”.

Dicho espacio televisivo vio la luz el 12 de abril de 2010 a través de la señal de Frecuencia Latina y estuvo vigente durante cuatro años al aire en el horario de la medianoche. Toda su trayectoria no fue en dicha casa televisiva, ya que después cambiaron de nombre a “Enemigos públicos” y pasaron Panamericana Televisión.

El programa se caracterizaba por comentar reportajes coyunturales que tenían que ver con temas como espectáculos, deportes, política y otros temas. La personalidad tan distintas entre Aldo Miyashiro y Beto Ortíz provocó que el espacio funcione durante tanto tiempo y, como su nombre lo indicaba, hacían de enemigos cada vez que no coincidían en opiniones. Una de esas tantas veces en las que no estuvieron de acuerdo y no tuvieron problema en darlo a conocer fue la ocasión en la que el productor de televisión decidió defender a capa y espada a Magaly Medina, quien era atacada constantemente por su compañero por temas personales.

En estos días, Miyashiro ha sido protagonista de muchos programas de farándula por unas imágenes que presentó el programa “Magaly TV, la firme”, en las cuales aparecía besándose con la periodista Fiorella Retiz a pesar de aún estar casado con la actriz Érika Villalobos.

¿Cómo fue la pelea de Aldo Miyashiro y Beto Ortíz por Magaly Medina?

Todo inició cuando el presentador de televisión Beto Ortíz quiso presentar un reportaje sobre Magaly Medina en el que esta aparecía recibiendo un premio de las manos de Gisela Valcárcel. Esto era, por obvias razones, con el interés de burlarse de la periodista, quien en ese entonces era una de sus peores rivales por todo lo que decía en su contra.

El aún esposo de Érika Villalobos era muy frontal al defender su postura de no mostrar imágenes de la conductora de espectáculos que nada tenían de relevante y solo eran para complacer un capricho. Dentro de lo que dijo, manifestó: “Si Magaly entra a la cárcel es evidente que tenemos que hablar de ella, pero si ahora está en otro rollo. (…) No entiendo tu obsesión con el tema. (…) Ya le escribiste una carta. te diste el gusto de leerla durante minutos en el programa, le has escrito artículos desde tu diario y hemos puesto una infinidad de reportajes. O sea, ya fue. Ya se acabó el tema. ¿Para qué le das más luz o color?”.

El escritor Beto Ortíz, por su parte, resaltó la poca experiencia de Aldo Miyashiro en pantalla por discutir ese tema en vivo. Además, le dijo: “¿Tú has tenido alguna oferta de otro canal o algo así? ¿Por qué estamos haciendo todo este show? Si quieres pelear, peleemos. (…) Por eso, este programa se llama ‘Enemigos íntimos’, porque hay dos opiniones contrapuestas. Estaba cantando desde que este programa empezó que se iba a desencadenar esto”.

¿Por qué Beto Ortíz y Magaly Medina iniciaron sus diferencias?

Los comunicadores Beto Ortíz y Magaly Medina fueron amigos desde que se presentaron en la televisión, pero no siempre ha sido así. Su amistad empezó a tener problemas cuando el columnista visitó el set de la periodista de espectáculos en estado de ebriedad y desvarió hablando cosas sin sentido, como al decir que Ernesto Pimentel inventó que era portador de VIH como parte de un guion que él había escrito, entre otras cosas más.

Desde ahí en adelante, solo ha habido ataques por parte de ambos, que detallaron lo sucedido años después, cuando la cabeza de “Magaly TV, la firme” se presentó en el programa que el conductor dirigía entonces, “El valor de la verdad”, en el cual él señaló: “Yo te cuento cómo era mi vida en el año 2000, cuando tú dedicaste tres semanas en programas íntegros a leer ese expediente llamado ‘Órtiz’, llamándome pedófilo, pederasta, violador, abusador de niños. ¿Y sabes quiénes veían ese programa? Mi mamá y mi papá, todos los días. Mis lágrimas te las perdono, las de mi mamá no”.