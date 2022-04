Aldo Miyashiro evitó declarar tras ser intervenido por la Policía: “Me siento muy mal”

Aldo Miyashiro se encuentra en el centro de la atención pública luego de protagonizar un ampay con su exreportera Fiorella Retiz. El conductor dio la cara durante la emisión de su programa “La banda del Chino”, en el que manifestó sentirse avergonzado por sus acciones. Sin embargo, luego de dar su mensaje, fue intervenido por la Policía.

El también actor se encontraba como pasajero dentro de un vehículo que, para evitar a los medios de prensa, se pasó una luz roja. Es por esto que las autoridades decidieron detener el auto y, en dicho momento, las cámaras de “Amor y fuego” lo abordaron.

Esto dijo tras la intervención

Aunque en todo momento trató de evadir las cámaras, finalmente cedió ante las preguntas del reportero y decidió dar un corto mensaje. Explicó que no se encontraba dispuesto a declarar.

“Ya sé que es su trabajo. Ya hablé y no voy a hablar más. Me siento muy mal” , dijo Aldo Miyashiro.

El periodista también preguntó si estaba dispuesto a recuperar su matrimonio con Érika Villalobos, pero no contestó.

Las declaraciones de Aldo Miyashiro

Aldo Miyashiro reapareció ante cámaras el último 20 de abril para pronunciarse sobre el ampay que protagonizó con la reportera Fiorella Retiz. El conductor se mostró afectado durante su mensaje a la audiencia e hizo un mea culpa por las imágenes que divulgó Magaly Medina recientemente.

La figura de América Televisión se tomó varios minutos para reconocer su error y pedirle perdón a su aún esposa Erika Villalobos y a su familia.

“Yo me equivoqué y cometí un error que me va a acompañar toda mi vida y me va a costar muchísimo reparar con la gente que amo. Quiero comenzar pidiendo perdón a Érika porque traicione su confianza, porque no estuve a la altura, porque no merezco todo lo que ella ha hecho por mí”, dijo en “La banda del chino”.