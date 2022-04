Vania Bludau recuerda a Frank Dello Russo: “La única relación seria que he tenido”

Vania Bludau volvió a sorprender a sus seguidores de las redes sociales cuando decidió responder algunas curiosas preguntas de los cibernautas. La modelo no tuvo problema en recordar su reciente ruptura amorosa con Mario Irivarren, ya que se atrevió a revelar cuál de sus relaciones sentimentales ha sido la más seria.

Mediante sus historias de Instagram, la influencer recibió las siguientes dudas: “¿Qué es lo que te llama la atención de un hombre? ¿La edad importa para una relación?”. De inmediato, la ex chica reality comentó: “Creo que más que lo físico, a mí me llama mucho la atención la inteligencia o lo interesante que puede ser una conversación. No digo que lo físico sea cero importante, es un plus. La amabilidad, las atenciones, la facilidad de conversar, el valorar el tiempo y seguiría con más virtudes”.

Asimismo, la modelo mencionó su antigua relación con Frank Dello Russo, con quien se comprometió y estaba próxima a pasar a la fila de las casadas. “La única relación seria que he tenido (la cual casi llego al altar) cumplía con varias de esas cualidades en su momento. Ahora quiero lo mismo y más. No creo que pueda estar con alguien menor que yo, no solo por inmadurez, sino por muchas cosas más”, enfatizó.

Vania Bludau respondió curiosas preguntas de los cibernautas. Foto: Vania Bludau/Instagram

Influencer reapareció al lado de Mario Irivarren

Luego de varias semanas de su comentada separación, Vania Bludau asombró a sus seguidores con un video junto a Mario Irivarren, pero todo se trataría de un material que ya tenían preparado para promocionar una reconocida marca de licuadoras. La joven compartió el pequeño clip en su cuenta de Instagram donde aparecen muy sonrientes para la cámara e interactúan sin problemas.

Cibernautas comentan el video de Vania Bludau junto a Mario Irivarren. Foto: Vania Bludau/Instagram

Vania Bludau habla del fin de su relación con ex chico reality

El último 10 de abril, “Amor y fuego” presentó un avance de lo que sería su programa del 11 de abril, donde se podía escuchar las declaraciones de Vania Bludau desde Miami, Estados Unidos, sobre el fin de su relación amorosa con Mario Irivarren. “Yo no odio a nadie. No tengo la capacidad de odiar”, expresó. Al mismo tiempo, señaló que tratará de darse un tiempo para sí misma. “A veces uno pierde el rumbo por seguir el rumbo de los demás”, agregó.